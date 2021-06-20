США готовят новые антироссийские санкции

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Как рассказал Салливан в интервью телекомпании CNN, они связаны с оппозиционером Алексеем Навальным.

Также Салливан сообщил о сохранении американской политики противодействия строительству трубопровода "Северный поток – 2". Российские компании, участвующие в проекте, попадут под ограничительные меры, пишет ТАСС.

"Президент США Байден сказал: я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Он это делал и продолжит делать", – пояснил Салливан.

Что касается итогов саммита президентов России и США в Женеве, то оценивать его итоги Вашингтон намерен через несколько месяцев. По словам Салливана, "в следующие 6-12 месяцев мы увидим на деле, а не на словах, обязательствах или языке жестов, находимся ли мы на лучшем пути применительно к отношениям США и России".

Пока у президента Байдена, сказал Салливан, нет уверенности и оптимизма. Важно проверить, могут ли отношения двух стран стать стабильными и предсказуемыми.