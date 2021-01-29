Псаки считает, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в том, что касается президента РФ Владимира Путина и действий российского правительства.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя телефонный разговор, который состоялся у Байдена с президентом России Владимиром Путиным 26 января, Псаки подчеркнула, что у главы Белого дома были четкие цели, которые он передал во время беседы.

По итогам разговора оба президента поручили своим сотрудникам приложить усилия по продлению еще на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между РФ и США (СНВ-III), срок действия которого истекает 5 февраля.

В частности, в Государственную думу внесен соответствующий законопроект.