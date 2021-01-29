Псаки уточнила, какое право Байден оставил за собой

Президент США Джозеф Байден оставляет за собой право отвечать на действия России, когда сочтет нужным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На очередном брифинге ее спросили о "враждебных действиях России". В ответ Псаки напомнила, что администрация Байдена следит за предполагаемыми действиями Москвы, такими как хакерские атаки, преследование оппозиционера Алексея Навального или даже "награды за головы американцев в Афганистане"​​​. Примечательно, что Россия не раз опровергала обвинения по всем этим пунктам.

По словам Псаки, администрация американского президента желает, чтобы этот мониторинг продолжался.

"Президент оставляет за собой право ответить так, как он посчитает нужным, и тогда, когда посчитает нужным", – цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден "никогда не сдерживался" во всем, что касается российского президента Владимира Путина и действий правительства РФ.Так она прокомментировала телефонный разговор двух лидеров, который состоялся 26 января. По словам Псаки, в этой беседе Байден просил Путина освободить Навального, который в данный момент находится под арестом.

"Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда", – сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального.

О реакции Путина на эту просьбу Псаки не сообщила. Других подробностей телефонного разговора двух президентов она тоже не раскрыла.