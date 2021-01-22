Песков оставил без оценки поручение Байдена

В Кремле не комментируют поручения президента США Джо Байдена американским спецслужбам собрать информацию о предполагаемых агрессивных действиях России.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, видимо, Байден нуждается в какой-то дополнительной информации от своих спецслужб.

Песков напомнил, что многочисленные расследования, проводившиеся в США по поводу российского вмешательства в политику Штатов, подтвердили, что его не было.

Пресс-секретарь также отметил, что ранее сами представители американских спецслужб заявляли, что информация по Афганистану является ложью.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала журналистам о том, что Байден попросил разведслужбы подготовить ему материалы о хакерском вмешательстве РФ в президентские выборы 2020 года, о применении отравляющего вещества в отношении Алексея Навального, а также о выплате денег за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.