Песков: Путин и Байден не говорили о Навальном

Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Как сообщает "Интерфакс", представитель Кремля охарактеризовал тон разговора двух президентов как деловой. "Вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительная по времени", – сказал Песков.

Накануне стало известно, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе Вашингтона. Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что американцы поняли бесперспективность своей политики в отношении Москвы и решили договариваться. Также сенатор заявил, что Байден заинтересован в том, чтобы встреча состоялась достаточно быстро.