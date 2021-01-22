На второй день президентства Байден зацепился за якорь стабильности

Москва приветствует желание новой администрации США продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Этот договор ограничивает ядерные силы двух государств, но истекает уже через две недели. Правда, предложения Вашингтона необходимо предварительно изучить. Пока что Белый дом лишь обозначил намерение.

В Белом доме уже на второй день президентства Джозефа Байдена назвали договор СНВ-3 якорем стратегической стабильности между Россией и США и выразили намерение продлить его на ближайшие пять лет.

"Президент Джо Байден решил принять предложение России о продлении последнего оставшегося договора о контроле над ядерными вооружениями на полные пять лет", – пишет Politico.

"Сегодня посол России в США встретится с сотрудником администрации Байдена Салливаном", – ожидает CNN.

Подписанный в 2010 году договор о стратегических наступательных вооружениях, значительно ограничивает ядерные силы обеих стран, устанавливая потолок для межконтинентальных баллистических ракет. Их должно быть не больше семисот, боеголовок максимум тысяча пятьсот пятьдесят и пусковых установок – восемьсот единиц.

Все сейчас зависит от деталей, США все время старались добавить новые условия. И на одно из них – подписывать на этот раз не на разрешенные пять лет, а всего на год – Россия даже согласилась.

"У меня есть предложение, а именно: продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", – давал поручения российским дипломатам Владимир Путин.

В ответ только сыпались новые требования – пусть разрешат комиссиям из Пентагона инспектировать российский ядерный арсенал или, что уж совсем нашей страны касаться не должно, сделать третьей стороной договора Китай.

Администрация Трампа, похоже, просто сознательно тянула время, не думая ничего продлять. Вот как отреагировал сегодня бывший спецпосланник президента по ядерным переговорам Маршалл Биллингсли.

"Надеюсь, это неправда. Если это так, то это свидетельствует о поразительном отсутствии навыков ведения переговоров. Команде Байдена потребовалось всего 24 часа, чтобы растратить наши самые значительные рычаги воздействия на Россию", – заявил Маршалл Биллингсли.

Причем, сделал он это заявление с официального аккаунта Госдепа, хотя доступ к нему должен был сдать еще 21 января.

После того, как США при Трампе последовательно вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу, СНВ-3 оставался единственным документом, который стоял на пути новой гонки вооружений.

"Я приветствую заявление Джо Байдена о его намерении добиться продления СНВ-3. Меры по контролю имеют большую важность, – отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг. – И это один из ключевых моментов, к которому надо будет обращаться в будущем".

"Продление действия договора между США и Россией будет способствовать поддержанию глобальной стратегической стабильности, международного мира и безопасности", ‑ отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Действие важнейшего для мировой безопасности документа заканчивается ровно через две недели – 5 февраля, и медлить было нельзя.

"Подобный настрой можем только приветствовать, ‑ отреагировали в МИД России. ‑ Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения. Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности".

В случае, если принципиальное решение будет принято, в США не нужно даже его одобрение конгрессом, в России же документ обязательно должен быть ратифицирован парламентом. Но учитывая российскую крайнюю заинтересованность в мирном исходе, процедура будет проведена в кратчайшие сроки.