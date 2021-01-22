США готовы продлить СНВ-3 еще на пять лет

Белый дом подтвердил, что США намерены продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений еще на пять лет.

Джен Псаки подчеркнула, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".

Срок действия договора истекает 5 февраля текущего года. Он был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. В октябре прошлого года президент России предлагал бывшему президенту США Трампу продлить СНВ-3 безо всяких условий хотя бы на год, но он отказался.

Также Джен Псаки заявила, что Байден поручил спецслужбам провести оценку приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, хакерской атаки на американские ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального.