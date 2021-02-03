Договор о стратегических вооружениях продлен на 5 лет

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет действовать еще 5 лет. Министерство иностранных дел России обменялось с посольством США нотами о завершении внутренних процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашения о продлении ДСНВ. Таким образом, этот документ вступает в силу 3 февраля, сообщает МИД РФ.

В министерстве отмечают, что Договор продлевается без каких-либо дополнительных условий.

"Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон", – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства России.

Напомним, 26 января Владимир Путин и президент США Джозеф Байден обсудили судьбу ДСНВ. После этого разговора российский лидер внес на рассмотрение проект соглашения о продлении Договора.

ДСНВ был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и ратифицирован в 2011 году. Срок действия документа – 10 лет. То есть Договор должен был истечь 5 февраля 2021 года. Согласно этому документу, Россия и США сокращают свои ядерные арсеналы до 1550 боеголовок и 700 носителей для них.