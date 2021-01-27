Парламентские комитеты рекомендовали ратифицировать ДСНВ

Комитеты Государственной думы РФ по обороне и международным делам рекомендовали ратифицировать Соглашение о продлении Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений на 5 лет. Соответствующий документ ранее внес Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24".

Комитеты Совета федерации по обороне и международным делам, приняли аналогичное решение. Как пояснил член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин, в обсуждении Соглашения принимали участие представители Министерства обороны и МИД России.

Напомним, решение о продлении ДСНВ было принято после телефонного разговора Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом. Как пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, соглашение будет продлено без всяких дополнительных условий и "довесков".

Сейчас действует третий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он был ратифицирован в 2011 году и истекает 5 февраля 2021 года. Согласно этому документу, российские и американские ядерные арсеналы должны насчитывать не более 1500 боеголовок и 700 носителей для них.