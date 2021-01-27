США согласились продлить договор СНВ-3 на условиях России

Россия и США приняли решение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на условиях Москвы.

"На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков ", – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он встретился с послом США Джоном Салливаном. Дипломаты обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении.

Таким образом, срок окончания действия документа отодвигается на февраль 2026 года без предварительных условий и дополнений, сообщает "Россия 24". В МИД подчеркивают, что такое соглашение дает значительный запас времени для углубленных переговоров Москвы и Вашингтона о стратегической стабильности.

Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. Президент России внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора.

Москва и Вашингтон подписали этот договор в 2010 году. Соглашение предусматривает сокращение ядерных арсеналов РФ и США до 1500 боеголовок и 700 носителей. В настоящий момент это единственный договор об ограничении вооружений между двумя странами.