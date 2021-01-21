Европарламент принял антироссийскую резолюцию в связи с арестом Навального

Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Алексея Навального. В ходе пленарной сессии в четверг за резолюцию проголосовал 581 депутат, против – 50, воздержались – 44.

Депутаты потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток-2", а также "чувствительно усилить" санкции против России в связи с задержанием оппозиционера. Резолюция не носит обязательного характера. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к этому мнению, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель потребовала немедленно освободить Навального.

Оппозиционер был задержан в Шереметьеве 17 января после возвращения из Берлина, где он проходил лечение. Суд отправил его под арест до 15 февраля.