Меркель потребовала немедленно освободить Навального

Канцлер Германии потребовала немедленно освободить оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом Ангела Меркель заявила во время брифинга в Берлине.

Немецкий политик считает, что освобождение Навального является верным и необходимым решением, сообщает РИА Новости.

Также Меркель высказалась и о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. По ее словам, она даже предлагала помощь в этом президенту России Владимиру Путину.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве 17 января, после того, как прибыл из Берлина. Причиной этого стало то, что блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. В настоящее время Навальный находится в карантинной камере "Матросской тишины".