Прокурор попросила отправить Навального в колонию

Прокурор поддержала требование ФСИН и попросила отправить Алексея Навального в колонию общего режима. Суд удалился для принятия решения. Самого оппозиционера также вывели из зала заседания.

Во время судебного процесса прокурор обратила внимание присутствующих на то, что Алексей Навальный после выписки из немецкой клиники давал в Германии интервью, гулял, посещал различные места, но не оповещал об этом ФСИН. Гособвинитель заявила, что оппозиционер демонстративно показывает свое пренебрежение законами России. В связи с этим она попросила у суда избрать для Навального меру пресечения в виде ареста до вступления решения в законную силу.

Также прокурор просит зачесть Алексею срок, проведенный под домашним арестом, а также учесть степень общественной опасности, сообщает РИА Новости.

Во время заседания ранее Навальный выступил с речью. Он заявил, что Европейский суд по правам человека в рамках дела "Ив Роше" признал его невиновным. Оппозиционер попросил освободить его прямо в зале суда.

Навальный считает, что процесс над ним предназначен для запугивания россиян.

Судья сообщила, что решению по обвиняемому будет вынесено 2 февраля в 20:00 по Москве.

Алексей Навальный был арестован в Шереметьеве 17 января. Он обвиняется в нарушении испытательного срока как условно осужденный. В связи с этим ФСИН просит заменить ему условный срок на реальный.