ФСИН упрекнули в ненадлежащем надзоре за Навальным

Прокурор Екатерина Фролова во время заседания по делу Алексея Навального попросила вынести частное представление начальнику уголовно-исполнительной инспекции № 15. Связано это с тем, что ведомство осуществляло контроль за оппозиционером в период его испытательного срока ненадлежащим образом.

Во вторник, 2 февраля, в здании Мосгорсуда проходит заседание по делу Навального. ФСИН просить заменить условный срок Алексею на реальный. Связано это с тем, что он многократно нарушал условия испытательного срока.

Прокурор поддержала требование ведомства и попросила отправить Навального в колонию общего режима, учитывая при этом срок, проведенный под домашним арестом.

Сам оппозиционер считает, что судебный процесс над ним предназначен для запугивания россиян.

Судья объявит решение по Навальному около 20:00 по московскому времени 2 февраля.