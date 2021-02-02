Председатель суда, в котором рассматривают дело Навального, ушел в отставку

Подал в отставку председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин. Именно в этом суде рассматривается дело о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Правда, отставка произошла не сегодня и с делом Навального не связана, подчеркнула пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

Рассмотрение уголовного дела из Симоновского суда Москвы было перенесено в Мосгорсуд, чтобы на выездном заседании смогло в зале поместиться больше пишущих журналистов, Сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура 1 февраля 2021 года поддержала требование ФСИН о замене Алексею Навального условного срока на реальный, поскольку осужденный не являлся в срок в уголовно-исполнительной инспекции, хотя должен был это делать дважды в месяц. Ранее суды уже трижды отклоняли представления ФСИН о замене условного срока на реальный, продлевая Алексею Навальному испытательный срок. По двум уголовным делам Навальный должен был выполнять требования ФСИН в течение 6 лет и 6 месяцев.

Но за последние три года, по предоставленным Федеральной службой исполнения наказаний данным, Алексей Навальный без малого 60 раз не отметился в инспекции. Кроме того, он получил многочисленные административные наказания ‑ от крупных штрафов до арестов.

Каждое такое нарушение повышает вероятность отмены привилегии осужденному отбывать срок условно. В России за 2020 год условный срок был заменен реальным для 11 тысяч 300 человек, а в 2019 году такое происходило более 15 тысяч раз.

Алексей был задержан 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьева после возвращения из Германии. В Берлине он лечился после инцидента с предполагаемым отравлением. Навальному стало плохо в полете на борту самолета, летевшего с ним из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске, несмотря на то, что из Германии поступил звонок о минировании омского аэропорта.

После возвращения из Берлина Химкинский горсуд взял Навального под стражу на 30 суток по делу о нарушении испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше". Алексей Навальный был 29 декабря 2020 года объявлен во всероссийский розыск.

При этом утверждения самого Навального, что его преследуют исключительно по политическим мотивам, опровергнуты Европейским судом по правам человека. Страсбург хотя и присудил Навальному компенсацию за домашний арест, которую Москве пришлось полностью ему выплатить, но политической подоплеки в деле "Ив Роше" не признал.

Кроме того, в Мосгорсуде при рассмотрении дела Навального присутствуют иностранные дипломаты. Их присутствие официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как "разоблачение".