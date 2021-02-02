Аплодировал и просил сбегать за фаст-фудом: заседание по Навальному

В эти минуты Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос о замене условного срока Алексею Навальному на реальный. Как сообщает ФСИН, блогер нарушал условия испытательного срока по своему приговору.

Одними из первых к зданию Мосгорсуда стали приезжать даже не журналисты, а иностранные дипломаты. Автомобили с номерами посольств США, Великобритании, Польши, Болгарии, Австралии, Латвии, Литвы — на служебной парковке быстро кончились места. Никто из дипкорпуса не захотел объяснять свое присутствие на процессе.

— Для чего вы здесь?

— Без комментариев.

Сам процесс называть "делом Навального" не совсем корректно. Фактически это продолжение дела "Ив Роше" 2014-го. Тогда французские бизнесмены обвинили Алексея Навального и его брата в мошенничестве. Суд позже установил, что они, обманув зарубежных партнеров, присвоили миллионы рублей. За это Навальный и получил 3,5 года условно. Европейский суд по правам человека, куда пожаловался осужденный, никакой политической составляющей в деле не усмотрел. Навальный стал первым жителем России с двумя условными сроками. Первый он получил еще в 2013 году за мошенничество в компании "Кировлес".

Согласно приговору 2014 года, осужденный должен был не нарушать общественный порядок и в течение пяти лет (позже этот срок продлили на год) регулярно "отмечаться" в уголовно-исправительной комиссии. И вот сегодня, в ходе заседания суда стало известно – Навальный нарушал предписания не менее шестидесяти раз. Перечисление этих нарушений заняло у представителя Федеральной системы исполнения наказаний не менее пятнадцати минут. И большая часть этих нарушений случилась задолго до того, как Навальный улетел на лечение в Германию. Каждый раз его предупреждали, что условный срок из-за такого поведения может стать реальным. Именно столь злостное игнорирование требований закона и стало поводом для обращения ФСИН в суд с просьбой изменить порядок отбывания наказания.

В суде Навальный постоянно пытался обратить на себя внимание, аплодировал своим адвокатам, а во время очередного перерыва просил кого-нибудь сбегать за фаст-фудом. Иностранные дипломаты, занявшие почти весь балкон для прессы, обедали тут же в здании суда и по-прежнему отказывались комментировать цель своего визита. В российском МИДе предположили, что присутствие на суде столь многочисленной делегации иностранных дипломатов может быть попыткой психологического давления на судью:

"Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства — это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Все аргументы ФСИН в пользу замены условного срока реальным поддержала и Генеральная прокуратура. В ведомстве назвали требования коллег законными и обоснованными. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний попросил судью назначить Навальному три с половиной года реального тюремного заключения.

Заседание в Московском городском суде продолжается до сих пор. Обстановка возле здания достаточно спокойная. Автомобильное движение не перекрыто, а вот перемещения пешеходов ограничены. Вокруг самого суда и на прилегающих улицах выставлено полицейское оцепление.