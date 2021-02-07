За Навального некому митинговать

Одними из первых к зданию Мосгорсуда стали приезжать иностранные дипломаты. Автомобили с номерами посольств США, Великобритании, Польши, Болгарии, Австрии, Германии, Италии, Голландии, Норвегии, Канады, Чехии, Латвии, Литвы, Швейцарии. От такого столпотворения на дороге между судебными корпусами быстро кончились места. Никто из дипкорпуса не захотел объяснять свое присутствие на процессе.

Этот процесс стал продолжением дела Yves Rocher 2014 года. Тогда бизнесмены из частной французской компании заподозрили блогера и его брата в мошенничестве. Суд установил, что Навальный, обманув иностранных партнеров, присвоил миллионы рублей. За это блогер и получил 3,5 года колонии условно.

"Будучи абсолютно аполитичной компанией, группа Yves Rocher ни в какой форме не участвует ни в каких политических дебатах и не желает комментировать это дело, которое касается исключительно российского правосудия и Алексея Навального", – заявили в Yves Rocher.

Никакой политической подоплеки в приговоре тогда не усмотрел и Европейский суд по правам человека. Причем Навальный стал первым жителем России сразу с двумя условными сроками. Первый он получил еще в 2013-м тоже за мошенничество.

Будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, который сейчас отбывает наказание за получение крупной взятки, Навальный организовал фирму-прокладку между госпредприятием "Кировлес" и покупателями древесины. С помощью этой фирмы блогеру и его сообщникам удалось вывести на свои счета 16 миллионов рублей. Итог судебного разбирательства – 5 лет условного срока. И потом еще 3,5 – тоже условно – по делу Yves Rocher. На снисхождение, которое к блогеру проявили судьи, на этот раз обратила внимание и прокурор.

"Замоскворецкий суд проявил снисхождение к Алексею Анатольевичу, беспрецедентное снисхождение. Вместе с тем Алексей Анатольевич нарушал неоднократно в период испытательного срока возложенные на него судом обязанности", – отметила Екатерина Фролова, прокурор Уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы.

Согласно приговору 2014 года осужденный должен был не нарушать общественный порядок и в течение пяти лет регулярно отмечаться в Уголовно-исправительной комиссии. Позже этот срок продлили еще на год – из-за несоблюдения блогером своих обязательств. В ходе нынешнего процесса представитель ФСИН уточнил: Навальный нарушал предписания не менее шестидесяти раз.

- Верно ли, что в период с января по август 2020 года, то есть в период до вашей госпитализации в Омске 20 августа, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции, в том числе дважды не явились в январе 2020 года, по одному разу в феврале, марте, июле, а также 17 августа? Да или нет?

- Не верно. С 2014 года по лето 2020-го я в вашу драную инспекцию приходил два раза в месяц! – сказал Навальный.

- Алексей Анатольевич, я вам задала конкретный вопрос.

- Я вам дал конкретный ответ:

Почти все нарушения зафиксированы задолго до того, как Навальный улетел на лечение в Германию. И каждый раз его предупреждали, что из-за такого поведения условный срок может стать реальным.

- Вы подтверждаете, что вас официально предупреждали о возможности замены условного наказания? – поинтересовался прокурор у Навального.

- Инспекция меня пыталась запугать, что меня посадит. Я подтверждаю.

- Я прошу обратить внимание, что ответ на поставленный перед Алексеем Анатольевичем вопрос не получен.

Но даже когда все медицинские процедуры в берлинской клинике "Шарите" официально закончились, блогер не стал связываться с инспекцией, а спокойно публиковал фотографии со своих прогулок и ужинов.

Столь злостное игнорирование требований закона и стало поводом для обращения Федеральной службы исполнения наказаний в суд с просьбой изменить порядок отбывания наказания. При этом Навальный не единственный, к кому решили применить эту меру. Только в прошлом году условное наказание заменили реальным более чем 11 тысячам осужденных.

В суде Навальный постоянно пытался обратить на себя внимание и превратить процесс в шоу: он аплодировал своим адвокатам, вступал в перепалку с прокурором, называя ее "девочкой-подполковничком", не стеснялся в выражениях, а во время очередного перерыва попросил кого-нибудь сбегать за фастфудом. Курьера в суд по понятным причинам не пустили.

А вот иностранные дипломаты, занявшие почти весь балкон для прессы, обедали тут же, в здании суда. И по-прежнему отказывались комментировать цель своего визита. В российском МИД заявили, что присутствие на суде столь многочисленной делегации иностранных дипломатов может быть попыткой психологического давления на судью: "Даже если западники рассматривают Навального как своего, он – гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России".

Все аргументы ФСИН в пользу замены условного срока реальным поддержала и Генеральная прокуратура. В ведомстве назвали требования коллег законными и обоснованными. Представитель Федеральной службы исполнения наказаний попросил судью назначить Навальному 3,5 года реального тюремного заключения.

Обстановка возле здания суда весь день, пока шел процесс, была достаточно спокойная, автомобильное движение не перекрывали, а вот перемещения пешеходов ограничивали. И не зря – у одного из задержанных полицейскими активистов нашли газовый пистолет.

Свое решение судья огласила спустя девять часов после начала заседания. Условные 3,5 года колонии по делу Yves Rocher заменили на реальные – из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, блогеру предстоит провести за решеткой 2 года 8 месяцев. И это – замена порядка отбывания наказания за уже совершенные экономические преступления и отмена привилегий, а вовсе не ужесточение приговора.

Иностранные дипломаты досидели до самого конца заседания. И покидали здание так же, как и пришли, вместе, не давая никаких комментариев. Несогласные с решением суда сторонники блогера решили пройтись колонной по центральным улицам вечерней Москвы. Их собралось немного, поэтому проиллюстрировать тезис о массовой поддержке осужденного многочисленным иностранным СМИ оказалось нечем. Журналисты ВВС проводили опрос участников акции. В прямой эфир случайно попадали обычные прохожие: "Слава Богу, пускай сидит", – говорили люди.

Немногочисленные активисты покричали: "Свободу!" и разошлись. Тех, кто не захотел выполнять требования полиции, задержали. Под стражей оказались и самые активные участники беспорядков 23-го и 31 января. Вот активист брызгает в лицо полицейскому из газового баллончика. А вот он же после задержания – совсем другой человек. Вот участник "мирного" митинга бросает в полицию файер. Через несколько дней – в отделении полиции. Этот бил сотрудника Росгвардии по голове. Думал, не найдут. Ошибся.

Тех, кто угрожал сотрудникам полиции в соцсетях, например, тоже быстро нашли. Задержали и участника несанкционированных акций, который поджог колесо припаркованного полицейского автобуса. Причем из-за пожара пострадал и стоящий рядом автомобиль, принадлежащий жителю соседнего дома. 26-летнему поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы.

Выяснилось также, что иностранные дипломаты поддерживали осужденного блогера не только присутствием в суде. Вот сотрудник по вопросам безопасности генерального консульства Польши Агнешка Гуральска – в самом центре незаконной акции в Санкт-Петербурге. На место сбора активистов пришла целенаправленно. Наблюдает, фотографирует. Вот немецкий дипломат Виктор Рихтер, тоже не рядовой сотрудник, начальник политического отдела посольства, лично посетил митинг в Москве. Не случайно проходил мимо, а намеренно ехал в самый эпицентр событий. И пошел как раз туда, где было едва ли не больше всего людей.

А это консул по культуре из представительства Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбю. Он тоже решил лично поучаствовать в несанкционированной акции. Сначала наблюдал из окна близлежащего кафе, потом все-таки присоединился к толпе. Постоянно снимал происходящее на смартфон и даже хотел пройти через оцепление, пользуясь некими документами. Полицейские шведа не пустили. Все эти дипломаты уже объявлены персонами нон-грата и в ближайшее время покинут страну. В российском МИД заявили, что их действия неприемлемы и не соответствуют дипломатическому статусу.

Среди задержанных за участие в незаконных акциях оказался и гражданин Франции – не дипломат, молодой человек с двойным гражданством. На судебное заседание, где ему назначали административное наказание, не приехал ни один сотрудник французского посольства. Организаторы же несанкционированных акций решили пока отказаться от их продолжения, о чем и заявили в ролике, записанном за границей. Похоже, они больше не видят смысла демонстрировать, что даже в 15-милионной Москве количество их сторонников не превышает нескольких тысяч человек.

Ну, а Навального ждет еще один судебный процесс – о хищении большей части пожертвований, которые ему присылали сторонники. По данным следователей, на личные цели: на зарубежные поездки, покупку автомобиля, аренду роскошной недвижимости, учебу детей за границей, приобретение элитных домов в Европе и Подмосковье. Блогер и его приближенные потратили больше 350 миллионов рублей.