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Дела Навального 16 минут назад

21 января 2021 17:23

МИД РФ: решение ЕСПЧ по "делу "Ив Роше" не противоречит задержанию Навального


EPA

Решение Европейского суда по правам человека по "делу "Ив Роше" не противоречит задержанию оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Она подчеркнула, это "вопрос нашего внутреннего законодательства". За более подробными разъяснениями следует обратиться к российским правоохранительным органам и юристам, занимающиеся этой темой.

"Но на этот вопрос, мне кажется, ответ очевиден: это вопрос исполнения российского законодательства", – добавила Захарова.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Берлина, где он с августа проходил лечение. На следующий день суд на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в "Матросской тишине" в карантинной камере.

Навальный находился в розыске из-за "дела "Ив Роше". В 2012 году Алексея Навального и его брата Олега обвинили в хищении денег у "Ив Роше" и их легализации. В 2014 году суд признал братьев виновными. Олег получил 3,5 года колонии общего режима, Алексей – 3,5 года лишения свободы условно. Решение было обжаловано в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ назвал решение по этому делу "необоснованным и произвольным" и постановил, что Россия должна выплатить оппозиционеру компенсацию.

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