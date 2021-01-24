История Навального: от первого коррупционного дела и дальше

История "берлинского пациента" от первого коррупционного дела и дальше.

Первым было дело "Кировлеса". Еще в 2009 году блогер Алексей Навальный стал советником только что вступившего в должность губернатора Кировской области Никиты Белых. Почти всегда был от него по правую руку и на работе, и на охоте.

Вскоре к советнику появились вопросы в связи с мутными схемами на крупном предприятии "Кировлес", которое почему-то стало продавать древесину через посредников себе в ущерб. Все это происходило на глазах у замгубернатора области по противодействию коррупции Сергея Карнаухова.

"Что сделал Алексей Навальный? Вместо того чтобы заняться реформированием вот этого объекта, он разорвал систему сбыта, поставил сюда ООО "Вятская лесная компания". Здесь цену сбыта занизил, а здесь завысил. Здесь получилась разница, которая оседала в карман Навального и команды", – отметил Карнаухов.

Отношения между советником Навальным и губернатором Белых испортились – они все время предъявляли друг другу финансовые претензии. Это стало ясно из их переписки, опубликованной хакерами. Ее подлинность никто не отрицал. Судя по записям, Белых обиделся на своего протеже и пообещал, что больше не будет его прикрывать: "Совсем себя звездным почувствовал! Тьфу! Совсем с тобой желание пропало общаться! Сам разбирайся с ментами и ФСБ за свою помощь лесному хозяйству Кировской области".

Странным образом областные следователи к тому моменту закрыли уголовное дело "Кировлеса", за что их отчитал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив в известность руководство комитета? Вся страна сегодня говорит об этом распиле. Переговоры опубликованы. Если есть основание прекратить дело, доложи. Слаб, боишься, давят? Доложи. Вы знаете мою позицию, поможем, возьмем дело в центральный аппарат", – заявил Бастрыкин.

Дело дошло до суда. На заседания в далекий Киров приезжали второй секретарь посольства Швеции в России Давид Эмтестам и сотрудник политического отдела посольства США в России Кевин Тимати Коверт.

На процесс являлся и Никита Белых. В тот момент еще как свидетель. Намного позже его поймали с поличным при получении крупной взятки. Он просил деньги у коммерсантов за покровительство. Сейчас Белых в колонии. Освоил там профессию набивщика мягких игрушек. А вот Навального за хищения приговорили к условному сроку в 5 лет. Условный срок получили и его соучастники – коммерсант Петр Офицеров и директор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Европейский суд по права человека отказался признавать это дело политически мотивированным.

Во время дела "Кировлеса" у следователей возникли вопросы к обстоятельствам получения Навальным адвокатского статуса. Тогда в СКР изучали документы, судя по которым блогер проходил необходимую двухлетнюю юридическую стажировку сам у себя.

"Ты же трибун! Скажи: "Я получил юридический стаж, работая собственным заместителем по юридическим вопросам". В своей собственной фирме с нулевым оборотом. Скажи так – у меня не будет к тебе вопросы больше никаких! Но он же не говорит", – сказал журналист Максим Кононенко.

Адвокатского статуса его все же лишили. Уже после вынесения приговора по делу "Кировлеса". К тому моменту выяснилось, что компания "Главподписка", которая принадлежала Алексею Навальному и его брату Олегу, фигурирует в деле о мошенничестве. Заявление на фирму Навальных написал топ-менеджер компании Yves Rocher Брюно Лепру. Он указал на махинации Навальных при оказании транспортных услуг, завышении их цены и легализации похищенных денег.

"Весной 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России", обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, ведущей свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой "Главное подписное агентство", – отметили в СКР.

То есть с фирмой своей семьи. По данным следствия, компания Навальных не занимались перевозками почты, это делали другие, зато получила за услуги 55 миллионов рублей. То есть вновь была задействована схема с фирмой-прокладкой, как в деле "Кировлеса". Суд признал братьев виновными. Алексею дали 3,5 года условного, а Олегу – реальный срок.

Подозрения в финансовых махинациях в адрес Алексея Навального и его команды высказывались постоянно. Показательными были следственные действия у исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Его оперативники застали в арендованной квартире в центре Москвы. На это жилье официально безработный Ашурков тратил около миллиона рублей в месяц. Позже он сбежал в Лондон.

Следователи несколько раз проводили обыски в учрежденных Навальным фондах. Последний касался судьбы почти 600 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении большей части этих денег.

"По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели: приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены", – заявили в СК.

Журналисты уже подсчитали, на что могли уйти миллионы, и даже составили вот такую графику. Якобы 95 были выведены за границу, 3 ушли на покупку новой машины, 7 – на аренду квартиры бизнес-класса. Еще 10, по некоторым данным, стоит обучение дочери Навального в американском Стэнфорде. По данным журналистов, соратник блогера Леонид Волков потратил 35 миллионов на дом в Люксембурге, а еще якобы купил дом в подмосковном поселке – стоимостью до 25 миллионов рублей.

"Навальный – это не бедный Че Гевара, это не Ленин, который сидит по тюрьмам, это не те большевики революционеры, которые знали только баланду, он-то живет очень хорошо и роскошно и кушает, даже лобстеров", – рассказал Роман Голованов, журналист "Комсомольской правды".

Почти все дела в отношении Навального касались именно хищения денег. В 2020-м он оскорбил ветерана Великой Отечественной Войны Игната Артеменко, назвал его "холуем". Поводом стал призыв ветерана и известных деятелей культуры, науки и спорта проголосовать за принятие поправок в Конституцию. Ветеран Игнат Артеменко после оскорблений слег. Следователи возбудили дело о клевете.

В то же время Навальный должен был регулярно являться во ФСИН, чтобы отмечаться как условно осужденный. Стандартная практика. Но он эту процедуру постоянно нарушал. Только в первом полугодии 2020 года – 6 раз.

Затем была госпитализация. Пока Навальный находился в коме, естественно, никаких претензий к нему и не могло быть. Но после выписки из клиники "Шарите" во ФСИН напомнили о необходимости явиться в отдел и последствиях неявки. Навальный ответил, что не прилетит. Его объявили в розыск. А позже столичное управление ФСИН обратилось в суд с требованием заменить условный срок Навальному на реальный. Когда он все же оказался в московском аэропорту, последовало логичное задержание.

Сейчас он под арестом. Пока на двухнедельном карантине – из-за санитарных ограничений в "Матросской тишине". Там, как правило, сидят влиятельные криминальные авторитеты или бывшие чиновники. Например, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин или бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, здесь же и полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Что касается Алексея Навального, то ближайшее заседание суда по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко состоится 5 февраля. А 2 февраля Симоновский суд столицы должен будет решить другой вопрос, заменять ли условный срок Навального на реальный.