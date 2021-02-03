Дело Навального: за что его посадили и сколько он отсидит

Алексей Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

Заседание началось с короткой перепалки, которую устроил Навальный, не назвав судье свое имя. О сфере деятельности заявил индивидуальный предприниматель, видимо, не плохо заработавший. Три с половиной года условно он получил в 2014-м по так называемому делу "Ив Роше". Через фирму-посредника причинил ущерб компании на десятки миллионов рублей. Испытательный срок ему был назначен до конца декабря прошлого года. Два раза в месяц был обязан отмечаться в инспекции.



"С 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушил обязанности явиться на регистрацию, а с 24 сентября, после выписки из университетского медицинского центра Шарите, полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию", – заявил Андрей Иванов, официальный представитель Генпрокуратуры РФ.



В суде на вопрос прокурора, почему намеренно пропускал явки, – ответ резкий: "С 2014 года по лето 2020 года я в вашу драную инспекцию приходил два раза в месяц".



На время лечения Навального в Германии вызовы в инспекцию осужденного были приостановлены. Но после выписки "немецкого пациента" 23 сентября ФСИН его так ни разу и не увидела. Хотя и ему и его адвокату Вадиму Кобзеву и звонили, и отправляли сообщения, о чем в своем Twitter писал сам же представитель блогера. Всего за период с 2018 по 2019 год было 50 неявок на регистрацию без уважительной причины.



"Сегодня мы ведем разговор о нарушении системы исполнения наказаний; мы ведем разговор о пренебрежении к этой системе – это очень важный показатель. 15000 человек в этой системе затронуты", – говорит Константин Комков, член Общественной палаты РФ.



Речь об отмене в 2020 году условного наказания для 15000 осужденных. А вот Алексей Навальный, похоже, единственный, у кого было два условных срока одновременно. Сначала было дело "Кировлеса". Там закупали материалы по заниженным ценам у государственной компании, продавали по завышенным. Первый приговор – пять лет условно. ФСИН просила замены срока на реальный в 2015, 2016 и 2017 годах, но суд относился снисходительно.



"В некоторых случаях судебная система идет навстречу. Потому что это не преступления против общества или безопасности граждан. Поэтому по экономическим преступлениям иногда более лояльное отношение судебной системы", – говорит Константин Комков



Но Навальный явно не оценил. Его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.



"После обращения братьев Навальных в ЕСПЧ по поводу "Ив Роше" дело не было признано политически мотивированным, что несколько усугубляет ситуацию для Навального, потому что он как раз козыряет обратным", – говорит политтехнолог Наталия Елисеева.



О том, что политики в деле "Ив Роше" нет, в пресс-релизе рассказали и сами представители компании. А сегодняшний суд вообще рассматривает исключительно нарушение Навальным правил условного наказания. В конце ноября он сообщил ФСИН, что проживает в немецком отеле, и снисходительно добавил: "О моем выздоровлении и прибытии в Россию вы будете уведомлены дополнительно", будто отмечаться должны перед ним. В итоге блогера объявили в федеральный розыск, а по прилету в январе в Россию задержали.



"Избежать этого, не доводить до подобного дела – до пересмотра решения, до заседания суда о пересмотре условного на реальный срок – можно было бы легко. Но Навальный принял другое решение. Устроить цирк, фарс, чтобы впоследствии обвинить власть в каких-либо преследованиях", – говорит Наталия Елисеева.



Если на сегодняшнем процессе Навальный заявился как предприниматель, то раньше называл себя юристом. А значит, точно знает о неотвратимости наказания за свои нарушения. Шел на которые, выходит, целенаправленно.