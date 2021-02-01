Прокуратура будет добиваться замены условного срока реальным для Навального

Генеральная прокуратура поддержит в суде требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ходатайство будет рассмотрено сегодня в Симоновском суде Москвы.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2020 году Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию – в частности, он не сделал этого 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа 2020 года. И по каждому нарушению выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения, передает телеканал "Россия 24".

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный также не являлся на регистрацию. При этом во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа оппозиционер проходил лечение в берлинской клинике Charite. Однако после выписки оттуда он не ответил на уведомление о явке 23 октября. И только через месяц после этого сообщил, что проживает в берлинском отеле и продолжает проходить восстановительные процедуры. Однако, как пояснили ранее в московском управлении ФСИН, сам факт прохождения процедур не является основанием для неявки, а официальных документов, подтверждающих лечение, предоставлено не было.

В итоге Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии. Химкинский суд арестовал его до 15 февраля. Мособлсуд признал это решение законным.

Приговор по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" был вынесен в декабре 2014 года. Алексею Навальному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. В 2017 году испытательный срок Навальному был продлен на один год, то есть до 29 декабря 2020 года.