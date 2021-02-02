ФСИН: после приговора по делу Yves Roche Навальный нарушал порядок более 50 раз

В ходе выездного заседания Симоновского суда Москвы по делу Алексея Навального о замене ему условного срока на реальный представитель ФСИН заявил, что обвиняемый более 50 раз нарушал общественный порядок после вынесения ему приговора с условным сроком по делу Yves Roche. Это является нарушением ограничений при условном осуждении, отметил представитель ФСИН.

Как заявила прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде, блогер не информировал ни ФСИН, ни прокуратуру о своем местонахождении с конца сентября 2020 года, передает ТАСС.

Суд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу Yves Roche.

Представитель УФСИН попросил суд отменить условный срок оппозиционному блогеру, заменив его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА Новости.

Накануне в Генпрокуратуре заявили о поддержке требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.

Как сообщалось, Навальный был задержан 17 января в Шереметьеве по прибытии из Германии, где он лечился после неподтвержденного отравления.

По решению Химкинского суда Навальный взят под стражу на 30 суток и помещен в СИЗО Матросская тишина.