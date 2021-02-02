Речь Навального вызвала замечания у судьи

Выступление в суде оппозиционера Алексея Навального вызвало замечания со стороны судьи. Навальный напомнил, что в рамках "дела "Ив Роше" Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал его невиновным. Также оппозиционер потребовал освободить его прямо в зале суда.

"Меня хотят посадить по делу, по которому меня уже признали невиновным, – подчеркнул Навальный. – Я напомню, что по "Ив Роше", пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления".

Как передает РИА Новости, подсудимый в резких выражениях высказался о российской власти. По мнению оппозиционера, судебный процесс над ним призван "запугать россиян".

"Долг каждого человека – бороться с этой системой. И мой долг – бороться", – заявил Навальный

Судья в свою очередь попросила Навального выступить по существу дела, отметив, что "сейчас не митинг".

Во вторник, 2 января, в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному наказания с условного на реальное. Представитель ФСИН попросил отменить условный срок Навальному и заменить его 3,5 годами колонии.