Работаю в ИП, живу в СИЗО: начался суд над Навальным

В Москве начался суд по делу оппозиционера Алексея Навального. На выездном заседании Симоновского суда решается вопрос о замене ему наказания по делу "Ив Роше".

Отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой, Навальный назвался индивидуальным предпринимателем, передает ТАСС.

"Работаю в ИП "Навальный", – сказал оппозиционер. На вопрос о том, где он фактически проживает, он ответил: "в СИЗО-1".

Репникова рассматривает представление ФСИН о замене Навальному наказания – с условного срока на реальный. Подсудимый и его адвокаты не стали просить об отводе судьи. При этом Навальный настаивал на том, чтобы допустить на заседание телеоператоров, однако представители прокуратуры и ФСИН выступили против. В итоге суд отказал в возможности съемки заседания.

Ранее 2 февраля сообщалось, что к зданию суда прибыли около 20 представителей посольств разных стран (в частности, США, Болгарии, Польши, Латвии), чтобы поддержать Навального. Также там собрались десятки журналистов. Меры безопасности у здания суда усилены.

Стоит отметить, что Навальный систематически нарушал возложенные на него обязательства, связанные с приговорами суда. В 2014 году на него были наложены обязанности не менять место жительства без уведомления и являться на регистрацию не реже двух раз в месяц, причем в установленные дни. С 2015 по 2019 год оппозиционер их нарушал. При этом не учитывается период болезни (с августа 2020 года), когда ФСИН Навального не вызывала. Требования к явке на регистрацию были приостановлены с момента госпитализации Навального в Омске. Уведомление о явке было направлено ему лишь после 16 октября, когда сам Навальный сообщил о своей выписке из больницы.