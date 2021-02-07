Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга

В Германии, где сварганили фильм, "дворец" Путина нарисовали, а самого Навального поселили в столь презираемую им роскошь.

Вот та самая немецкая студия, где создавали нашумевший ролик про "дворец". Мы в небольшом немецком городке Кирхцартен. Видно, что здание новое, его открыли буквально недавно, в ноябре, в разгар эпидемии, но первый заказ пришел очень быстро.

Заявку прислали уже в начале декабря из Соединенных Штатов, киношной колыбели, Лос-Анджелеса. Составлена она была профессионально, сценарий владельцам показался интересным, потому и взялись. Ничего личного – чистый бизнес. Обо всем этом они сами рассказали местным журналистам. Но поднялась такая волна интереса, что студия теперь, как на осадном положении. Каждый опасается сказать лишнего.

Ни владелец Себастьян, ни его супруга к нам так и не вышли. Из газет узнаем историю успеха пары. Оба родились во Фрайбурге, оба уехали учиться в Голливуд, она – на сценариста и режиссера, он – на оператора и продюсера. Вместе там же в Штатах создали компанию Cosmo Films, обросли солидными связями, занимались автомобильной рекламой. В 2017-м решили вернуться в Германию, и, опираясь на опыт таких гигантов, как Warner и Universal, построили на юге страны свою киностудию, которая способна создавать фильмы от и до, под ключ.

Место в черном лесу подвернулось неожиданно. Инвестор отказался от планов строить там отель, и пара вложила миллионы в помещения, где раньше располагался SPA-центр.

17 тысяч квадратных метров территории, два ангара, где можно создать декорации целого стадиона, 7 разных студий, гримерные с кирпичными стенами, помещение для звукозаписи, офисы, конференц-залы, постпродакшн. Они предлагают не только оборудование, но и кастинг актеров, и съемочную группу. Навальный нанял 20 человек. Саму студию арендовал на неделю, не уложился, потому продлил контракт еще на 7 дней.

Себя он записывал там, где раньше был ресторан, а теперь принимают посетителей. Барная стойка по-прежнему работает. Пациент, едва отправившийся от боевого химического яда, вместе с владельцем по вечерам пил тут шнапс и местный джин. На вопрос, откуда столько энергии, Навальный отвечал просто: он слишком много отдыхал. Работа шла максимально скрытно, из посторонних заходили только жена и дочка, двери закрывали на ключ, на окнах даже опускали шторы, так что предгорья Альп уже было не увидеть.

Зато их прекрасно видно из дома Навального, который он снял в самом престижном районе Фрайбурга еще до того, как на немецкую студию из Соединенных Штатов пришел заказ. В эту виллу с символичной цифрой "13" он заселился в конце ноября.

Лестница ведет вниз на первый этаж здания. Внизу около 100 квадратных метров, просторная гостиная, два дивана, телевизор, на столе – свежие фрукты. Владелец дома (родом из польского Гданьска) показывает фотографию со знаменитым постояльцем. Первый этаж – это две роскошные спальни с террасой, где по вечерам, если погода хорошая, виден закат на фоне города. Есть своя кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина, и конечно же, ни одна вилла не может обойтись без своей комнаты грязи.

Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет, здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так.

Зато по всем законам жанра есть джакузи. Внешне похоже на обычную ванную, но стоит нажать заветную кнопку, как все начинает пениться и бурлить.

Развлечения развлечениями, но, как говорит Алексей, и о здоровье думать надо. Очень удобный он выбрал дом, бассейн расположен прямо на первом этаже. 50 метров в длину, вода теплая – постоянная температура – 26 градусов – есть даже собственная система генерирования искусственной волны, с такой, говорят, баттерфляем особенно удобно плыть.

Второй этаж почти в два раза больше первого – 210 квадратных метров. Просторная гостиная с удобным креслом, где можно прилечь отдохнуть, своя библиотека, книги, есть даже печка в углу, на которую, правда, не прилечь, и камин за кожаным диваном. Но главное достоинство – шикарный вид из окна. Кстати, именно здесь, на балконе, Навальный и записывал свой ролик о том, что вернется в Москву.

На этом же этаже есть еще одна гостиная – с обеденным столом – и стильная кухня, которая начинается еще в коридоре и перетекает в огромную комнату, гарнитур идет вдоль всех стен, а посередине стоит небольшой столик. Выполнена кухня в ярких красно-черных тонах. Есть тут и своя отдельная гардеробная, все шкафы обиты тканью, в замках – сказочные золотые ключики, французский стиль 60-х.

Верхний этаж – это еще и три большие спальни. В каждой – своя большая кровать, столик для работы, дизайнерские лампы. Две ванные, гостевой туалет. Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро плюс залог – владелец просит наличными. Навальный жил здесь почти 2 месяца вплоть до самого отъезда. Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро. К этому стоит добавить съемки двухчасового фильма, напичканного компьютерной графикой, на киностудии в соседнем городке, и ценник уже поднимается до миллиона евро.

Выражаясь словами Алексея, "конечно, трудно понять, зачем одному человеку 5 спален, но, у каждого свои причуды". Проблема в том, на чьи деньги официально безработный блогер снял эти два этажа и кто оплатил ему создание псевдодокументального фильма.