Шеф бюро ВГТРК: мы рассказали о Навальном чистую правду

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова заявила, что все факты, приведенные в ее репортаже об условиях проживания Алексея Навального во Фрайбурге, легко проверить. Они не являются вымышленными.

За свой репортаж Попова подверглась нападкам в социальных сетях.

"Я рассказала то, как есть. Причем, это подтвердили и люди, которые живут во Фрайбурге, и архитектор, который показывал этот дом, и даже фотографию с Алексеем Навальным. Все это открыто и прозрачно. Любой может найти эту же квартиру в интернете. Она называется luxury appartment", – сказала Попова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

При этом она обратила внимание на то, что Навальный посчитал возможным снять для себя и своей небольшой семьи не одну только фешенебельную квартиру, но и весь дом с пятью спальными комнатами, в котором она расположена.

"Нам рассказывали, что к Навальному приезжало много разных гостей из других городов. У него было постоянно много народу", – сказала Попова.

По ее словам, непосредственно в 15 минутах от дома, который снимал Навальный, находится та самая киностудия, где создавался фильм про "дворец" в Геленджике. Сами владельцы студии рассказали немецким журналистам, что заказ на создание фильма поступил из Лос-Анджелеса от неизвестной им ранее студии.

Над фильмом Навальный скрытно работал на киностудии в течение двух недель, а по вечерам пил вместе с владельцем киностудии шнапс и джин. "То есть человек, отравленный боевым химическим веществом, достаточно быстро пришел в себя… Он вел достаточно нормальный образ жизни на протяжении двух месяцев до тех пор, пока не объявил, что возвращается в Россию", – сказала шеф европейского бюро ВГТРК.

Отвечая на вопрос, кто заплатил 30 тысяч евро наличными за аренду дома его владельцам, Попова сказала, что пока это остается невыясненным. "Официально это комментировать никто не хочет и не будет, я думаю", – подытожила Попова.