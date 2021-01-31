Навальный устроил подтасовки с "дворцом Путина"

Навальный безбожно врет. Он показывает то, чего не видел. Развод лохов. В здании, что выдается за "дворец" Путина, сам Навальный никогда не был. И даже близко не был. Наша съемочная группа во главе со спецкором Александром Рогаткиным смогла получить разрешение владельца и побывать на объекте. Там – типичный долгострой со многими переделками, но в любом случае Путин к объекту отношения не имеет.

Вот это тот самый "дворец" в Геленджике, который Навальный приписывает Путину. А это ворота, правда, на них еще должны быть чугунная решетка и золотой двуглавый орел, точь-в-точь как на Зимнем дворце, правда, решетки нет, золотого орла тоже, да и штурма Зимнего не получилось, и вообще тут как-то вот совсем не по-царски: грязно, идут строительные работы.

В самом "дворце" – одни голые бетонные стены, и нет даже намека на то, что показано в этом фильме. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн. По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что паркетных полов – даже стяжки еще нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили. Стройка эта тянется больше десяти лет. Объект перепродавался несколько раз. Игорь, представитель нового застройщика, обещает нам все показать и рассказать.

- Что это за объект, это действительно "дворец" Путина?

- Апарт-отель, гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном. Это гостиница, – говорит Игорь.

Строители уверяют, что здесь будет апарт-отель. Очень дорогой для состоятельных людей и чем-то напоминающий роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи.

- Номера имеют несколько зон. Есть VIP, а есть обычные, – показывает Игорь.

- А сколько всего номеров?

- 16 номеров: 11 – на втором этаже, 5 – на первом.

- То есть у каждого номера свой вход?

- Нет, у VIP только зональность. Мы можем видеть один из номеров с отдельным входом.

Но в своем фильме, напичканном компьютерной графикой, Навальный рисует нам другое. Совсем не отель. Зритель должен ужаснуться от восточного китча и пошлой роскоши.

Идем туда, что на плане дома обозначено как кальянная. И правда, выглядит это как лучшая, самая дорогая кальянная города Махачкалы: диванчики, столики, приглушенный свет.

Этот зал тоже оборудован небольшой сценой, и, удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Где-то здесь должен быть еще и шест для стриптиза. А вот, очевидно, спецодежда для стриптизеров.

Рабочие – приезжие с Алтая. Немногословны. Шутки про шест и кальяны явно не оценят.

Игорь проходит по зданию. "Здесь зашито, где проем, будет центральный вход, здесь будет зона регистрации гостей", – рассказывает он.

Дорога сюда перегорожена шлагбаумами. Но людей с автоматами и пулеметчиков на вышках мы не заметили. На въезде машины тщательно осматривают сотрудники частного охранного предприятия. Охранник Николай заглядывает в салон автомобиля:

- Бардачок можно посмотреть?

- А почему такая проверка серьезная?

- Это входит в обязанности охраны, – поясняет Николай.

Он явно предпенсионного возраста, утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.

- Давно вы здесь работаете?

- Десять лет, – говорит охранник.

- А Путина-то видели хоть раз?

- Путина ни разу не видел.

- Кому принадлежит весь этот комплекс знаете?

- Весь этот комплекс принадлежит транспортной компании.

Прямо на берегу моря, у подножия горы, где расположен этот гостиничный комплекс, находится трехэтажное здание пограничной службы. С эмблемой и вывеской. Ну, просто его не заметили или не захотели заметить. Это ведомство ФСБ – военный объект. Этим и объясняются бесполетная зона и даже запрет на съемку.

А вот про то, что рыбаки не должны приближаться к мысу Идокопас, ни пограничники, ни строители отеля не знают. Уверяют, что здесь всегда можно было рыбачить.

- Как вы добились, что это море оказалось запретным, что рыбаки не могут сюда заходить?

- Да ходят рыбаки, их вот отсюда видно, рыбачат без проблем, там и не один даже кораблик, по несколько бывает, – говорит Игорь.

А это знаменитая комната для грязи, по крайней мере, так авторы расследования перевели английское слово, которое по-русски означает просто: "прихожая". Похоже, что сценарий фильма писался на английском языке, а на русский его перевели автоматически, не вникая в тонкости, существуют ли вообще в природе такие комнаты.

Немецким журналистам из газеты Schwarzwälder Bote удалось установить, что фильм Навального делался в городке Кирхцартен в киностудии "Блэкфорест", которой руководят Нина Гвин Вайланд и Себастьян Вайланд. Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом расследования про "дворец". Вайланды несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному.

Навальный передвигался по Германии с 8 машинами спецзащиты. То есть его "пейзажи" обороняли здесь от Путина или от кого-то еще, при этом он спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в начале декабря из Америки позвонили на студию "Блэкфорест" и зарезервировали время на съемку. Получается, что Навальному не так плохо было после отравления, раз он активно занимался съемками фильма на студии.

Фильм делался как минимум месяц, аренда такой студии в Европе стоит точно не дешевле итальянских диванов из "дворца".

В своем фильме блогер показывает несколько фотографий 2011 года, якобы снятых рабочими. А дальше компьютерные графики дают волю своей фантазии и начинают дорисовывать – уже безо всяких фотографий, отталкиваясь только от надписей на непонятном плане.

Компьютерные 3D-модели игровых автоматов авторы графики скачали прямо из Интернета. Они стоят всего 14 долларов. Навальный уверяет, что именно такие стоят сейчас в президентском "дворце".

Следов царских лож или двухэтажных балконов в этом комплексе нет вообще. Есть только металлическое основание под сцену в будущем концертном зале. Но в этом помещении два яруса с диванами вряд ли поместились бы.

- Никаких лож отдельных здесь не планируется?

- Нет. Это еще один номер гостевой улучшенный, – показывает Игорь.

- Это то, что называлось "спальней" Путина?

- Да.

- А где джакузи он "поставил"?

- Я не знаю, как он умудрился здесь поставить джакузи, но в планировке здесь обычная ванная.

- Но все красиво было.

- Рисовать все научились. Здесь вопросов нет.

- А это то, что называют аквадискотекой?

- Да, но только это фонтан.

- Теоретически в него можно залезть с ногами?

- В любое место залезть и с ногами, и целиком, а вообще этот фонтан для купания не предусмотрен, техническая вода.

Но если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Например, в кофейный столик за 50 тысяч евро. Судя по предъявленному документу, столик из дерева весит аж 513 килограммов. Но тут же главное, ошеломить всех бешеной ценой, а на остальные ляпы можно не обращать внимание.

Авторы компьютерной графики даже не поняли, что вместо российского орла на дворцовые ворота нахлобучили черногорского с изображением льва на щите. Явно делали не россияне. Все это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно и не заморачивался.

На кадрах совсем не Геленджик, а Чехия. На фотографии – пражская библиотека. Как там? "Мы за честные выборы, без подтасовок"?

Зато в строительном туалете мы нашли те самые баснословно дорогие ершики, и рабочие готовы продать их за половину цены всем желающим.