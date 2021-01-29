Вброс Навального про "дворец" в Геленджике оказался "клюквой"

Вброс про "дворец" в Геленджике, который возглавляемый Алексеем Навальным ФБК пытался связать с именем президента России, на поверку оказался развесистой "клюквой", а само здание – долгостроем.

Это установили журналисты интернет-проекта Mash, которые провели собственное расследование и впервые опубликовали съемку скандально известного объекта.

Кадры видеоэкскурсии по "дворцу" резко контрастируют с компьютерной графикой ФБК, который объявлен в России иностранным агентом.

Внутри здания, строительство фасада которого уже завершено, ни одного пригодного для жизни помещения не оказалось. По сути все находится на нулевом этапе строительства: сплошной бетон, свалки мусора и строители на каждом шагу.

Стройка займет еще пять-шесть лет, утверждают сами рабочие.

Ни малейшего следа заявленной Навальным роскоши автор расследования, главный редактор Mash Максим Иксанов также не обнаружил: ни итальянской мебели, театра или кинотеатра, ни кальянной комнаты.

"Картинка была яркая, и я тоже туда ехал, чтобы увидеть что-то яркое. Любой человек, который видел и представлял себе все то, что было в фильме (ФБК), надеялся бы увидеть хоть что-то, хоть детальку. Там же просто ничего не было", – рассказал Иксанов в эфире в программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам журналиста, ни одного сотрудника ФСО или ФСБ он не заметил, охрану стройки обеспечивает обычный ЧОП.

Что касается пресловутой аквадискотеки, то, как сообщил Иксанов, на самом деле это довольно странная конструкция без подводных каналов, которую сами строители называют фонтаном. Визуально напоминает что-то среднее между бассейном и джакузи.

Разобраться в предназначении самого здания Иксанову не удалось.

Что до владельца "дворца", который по своим масштабам сравним с домом отдыха для миллиардеров, то, по словам строителей, они о нем ничего не знают и никого из известных персоналий там никогда не видели.

"Ребята, с которыми я общался, Путина там не видели, но утверждали, что видели его по телевидению. Это факт", – сказал главный редактор Mash.

При этом Иксанов заметил, что ни одной закрытой для него двери он так и не увидел.