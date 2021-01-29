Нашумевший "дворец" оказался строящейся гостиницей

Так называемый «дворец» в Геленджике является будущей гостиницей. Об этом телеканалу "Россия 1" рассказал представитель застройщика.

Журналист Александр Рогаткин смог побывать во "дворце" и убедился в том, что в сооружении нет даже намека на то, что показано в "расследовании" Алексея Навального — ни золотых орлов, ни мраморных колонн. По всему зданию идут отделочные работы.

Александру Рогаткину рассказали, что строится апарт-отель. Там будут номера, общие зоны, бассейн. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

В разговоре с РИА Новости журналист сообщил, что съемочную группу впустили внутрь по разрешению владельца. Пока его имя не называют, но не исключено, что в будущем он выступит перед прессой.

Что еще удалось узнать журналисту, можно будет узнать в программе "Вести" в пятницу, 29 января, в 20:00.