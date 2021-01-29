Недострой вместо дворца: что на самом деле творится в "особняке Путина"

Журналисты выяснили, что на самом деле находится во "дворце" под Геленджиком из фильма блогера Алексея Навального. Кадры, снятые сотрудниками интернет-проекта Mash, демонстрирует телеканал "Россия 24".

Авторы проекта смогли попасть в тот самый особняк, о котором в последние дни много говорят в интернете. Они выяснили, на что в действительности похожи интерьеры так называемого дворца. Так вот, всей той роскоши, которую приписывают помещениям этого огромного здания и территории вокруг него, нет. А нет ее просто потому, что и сам особняк, и участок вокруг него – это пока что одна большая стройка. Земля завалена досками и другими материалами, и даже электричество еще не везде подключили.

Ранее Навальный опубликовал "расследование" об огромном особняке, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Он продемонстрировал роскошные интерьеры особняка и обширную территорию вокруг строения. Путин в свою очередь заявил, что особняк никогда не принадлежал и не принадлежит ни ему, ни его близким.