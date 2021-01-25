Путин о расследовании Навального: дворец мне не принадлежит

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал фильм блогера Алексея Навального, в котором говорится о якобы принадлежащем российскому лидеру дворце под Геленджиком. Путин заявил, что особняк не принадлежит ни ему, ни кому-то из его близких родственников.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало, – подчеркнул Путин. – Никогда!"

В целом глава государства оценил "расследование" Навального как "монтаж и компиляцию".

"Все скомпоновали и решили всем этим материалом промыть мозги нашим гражданам", – сказал Путин.

Президент особо отметил коллаж, на котором изображен в бассейне.

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй (...), иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году, – отметил Путин.– Выражаясь языком одного из известных персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще".

Впрочем, по словам президента, целиком фильм он не смотрел из-за отсутствия времени, только "листал видеоподборки", которые ему предоставили помощники.

Говоря о лицах, которых Навальный упоминал в своем фильме, Путин отметил, что среди них есть и его приятели, и те, с кем он даже не знаком. Но сообщения о причастности к бизнесу президент опроверг: по его словам, бизнесом он никогда не занимался.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у российского лидера нет особняка под Геленджиком. По его словам, дворец может принадлежать неким бизнесменам.