Песков назвал очередное расследование Навального лохотроном по сбору денег

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое расследование оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией о президентском дворце под Геленджиком чушью и компиляцией.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этой публикации Владимиру Путину вменяют то, чего не существует, так как вся собственность президента ежегодно декларируется, передает ТАСС.

"Это чистая чушь и компиляция, ничего другого там нет", – уверен Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в Кремле давно говорили о готовящихся информационных атаках на главу государства. И в очередном псевдорасследовании на самом деле ничего нового не представлено, так как "эта тема была вброшена года три-четыре назад".

"Единственная новинка – это то, что здесь используются монтажные истории", – указал он, пояснив, что "в бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее".

При этом представитель Кремля обратил внимание на то, что в конце этого "расследования" указаны номера счетов, и читателям предлагается переводить туда деньги. Песков призвал россиян десять раз подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

"Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон", – подчеркнул он.

Ранее в Сети появилось расследование Фонда борьбы с коррупцией. В нем показан дворец под Геленджиком, который якобы принадлежит главе государства.