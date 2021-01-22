"Клюква" и портреты президента: комментарии Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем и качественной "клюквой" фильм Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике.

Он напомнил, что еще несколько дней назад он сказал, что вся информация о том, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствует действительности, "это просто вранье".

"Все компиляционные материалы, которые содержатся там – это хорошая качественная "клюква", которая вызывает большое количество просмотров", – сказал Песков, добавив, что "здесь не нужны никакие разъяснения".

На вопрос бывает ли глава государства в этом дворце, Песков ответил отрицательно, передает "Интерфакс". Также он подчеркнул, что в России много крупных бизнесменов, которые при желании могут построить себе любой объект. Однако связывать эти дворцы напрямую с президентом – "это вранье". Также Песков сказал, что это абсолютно не его забота, кому этот объект принадлежит.

Также он прокомментировал информацию о том, что строительство дворца начиналось при участии Управделами президента. Представитель Кремля подчеркнул, что это очень большая организация, которая оперирует разными объектами госсобственности, занимается стройками и крупными реставрационными работами. "Это опять же не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам", – сказал Песков.

Кроме того, журналисты задали Пескову вопрос о флешмобах, которые проходят в некоторых российских школах: ученики снимают портреты президента со стен и выкладывают видео процесса в соцсетях. Пресс-секретарь отметил, что флешмобы бывают разные – приятные и неприятные, но "они как приходят, так и уходят, поэтому здесь нечего говорить".