Песков: у Путина нет дворца в Геленджике

У Владимира Путина нет дворца в Геленджике, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

"Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике", – сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, есть ли у главы государства дворец, и если есть, то что президент там делает.

О том, что готовятся "так называемые разоблачения" и информационные атаки, в Кремле знали давно, рассказал пресс-секретарь. Цель таких атак – раскачать ситуацию, пояснил он. "Они не соответствуют действительности, это чистое вранье, и каждый, кто смотрит эти материалы, должен включить голову", – подчеркнул Песков.

Он порекомендовал всем, кто смотрит или читает подобные разоблачения, спрашивать себя: а при чем здесь Путин?

"Хорошо, наверное, есть такой дворец. В Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, вольны владеть любыми объектами. Но причем здесь президент?" – сказал Песков.

"И вот такие искусные знаете хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", – добавил пресс-секретарь.

Он также указал, что в материале много "очевидных ошибок", сделанных при переводе с английского языка. "Тоже, кстати вопрос – исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?" – отметил Песков.

При чтении и просмотре таких материалов задействуются эмоции человека: показывают роскошный объект и говорят, что этот объект принадлежит Путину. "А потом еще в бассейне плывущий Путин, да? Человек думает: "Господи, да это ж фотография Путина, да". А надо просто пошевелить мозгами – эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее", – рассказал Песков.

Он подчеркнул, что "нужно думать головой", быть внимательным и "не позволят никому делать из себя идиота".