Песков прокомментировал "так называемые разоблачения"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дворце Путина в Геленджике в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин задал "прямой и четкий" вопрос: "У Путина в Геленджике есть дворец?". "Просто нужно думать головой", – заявил Песков, комментируя "так называемые разоблачения".

Полный ответ пресс-секретаря президента – в новом выпуске программы, которая выйдет сегодня, 24 января, в 22:00 по московскому времени на телеканале "Россия 1".