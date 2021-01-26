Кремль не собирается называть предпринимателей, которым принадлежит "дворец в Геленджике"

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дворец в Геленджике принадлежит предпринимателям, имена которых Кремль разглашать не собирается.

Журналисты напомнили представителю Кремля о том, что, в расследовании не утверждается, что Путин или кто-то из его родственников является собственником объектов юридически. Речь идет о том, что комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц.

В ответ на это Песков напомнил, что Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту, передает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря президента, владельцами являются предприниматели. "Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – сказал Песков.

Накануне, общаясь с российскими студентами, Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике не имеет никакого отношения к нему или к кому-то из членов его семьи. Он назвал фильм-расследование блогера Алексея Навального монтажом и компиляцией.