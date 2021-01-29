Песков во "дворце" не бывал и репортаж не видел

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из "дворца" в Геленджике, так как на это не было времени.

Он еще раз сказал, что этот особняк не имел и не имеет никакого отношения к президенту Владимир Путину. "А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе", – сказал Песков. Также он добавил, что никогда там не бывал, передает ТАСС.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал "расследование" об огромном особняке, который якобы принадлежит Путину. Президент в свою очередь заявил, что особняк никогда не принадлежал и не принадлежит ни ему, ни его близким. Песков сказал, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. Но Кремль не будет разглашать их имена, поскольку это некорректно.

В пятницу Telegram-канала Mash разместил видео из "дворца" в Геленджике. На кадрах видно, что дворец находится на нулевом этапе строительства, а все выглядит как "один большой бетон". Имя владельца особняка неизвестно​​​.