Пресс-секретарь президента дал совет любителям разоблачений

Каждый, кто смотрит или читает очередные материалы, посвященные очередному "разоблачению Путина", должен "включить голову", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Комментируя разоблачения о дворце Путина в Геленджике, Песков подчеркнул, что это "чистое вранье", и каждый, кто смотрит такое, должен задавать себе вопрос: при чем здесь Путин?

У президента "нет никакого дворца в Геленджике", подчеркнул Песков. При этом "там действительно есть огромный объект", но это частный объект, у него "есть какие-то собственники". Если бизнесмены действуют в рамках закона, они могут владеть любыми объектами, подчеркнул представитель Кремля.

Исходный материал "разоблачения" был на английском языке, напомнил Песков, а фотография с плывущим в бассейне Путиным датируется 2006 годом, когда президент плавал в холодном Енисее. Песков посоветовал всем, кто смотрит подобные материалы, "пошевелить мознами", быть повнимательнее и "не позволять никому делать из себя идиота".

"Надо просто себя спрашивать, а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос, почему это приписывается Путину", – подчеркнул Песков.