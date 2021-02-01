В Госдуме назвали "расследование" о "дворце" иностранной провокацией

В Госдуме "расследование" оппозиционера Алексея Навального об особняке под Геленджиком, якобы принадлежащем президенту России Владимиру Путину, назвали провокацией извне. С соответствующим заявлением выступил Василий Пискарев – глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По словам парламентария, журналисты канала "Россия 1" и проекта Mash, попавшие внутрь "дворца", показали всю несостоятельность "вброшенного из-за рубежа фильма".

"Так называемое "расследование", усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок", – написал Пискарев в Instagram.

Он подчеркнул, что данная попытка дестабилизировать обстановку в стране с помощью этого "расследования" провалилась.

"Вместо изображенных в дорогом "глянцевом" мультике роскошных покоев в реальности обнаружилась недостроенная гостиница", – добавил Пискарев.

Ранее блогер Алексей Навальный продемонстрировал фильм, в котором запечатлен якобы "дворец Путина". Команда Навального сняла особняк с воздуха, также автор фильма рассказал о "роскошных интерьерах" и огромной прилегающей территории. Комментируя заявления Навального, Путин заявил, что особняк не принадлежит ни ему, ни его близким. Кроме того, он отметил, что само "расследование" не смотрел, но видел фрагменты, которые ему предоставили помощники.

Позже во "дворце" побывали журналисты "России 1" и Telegram-канала Mash. Они показали, что находится внутри особняка. Никаких шикарных интерьеров там не оказалось: в здании ведутся ремонтные работы, во многих помещениях нет ничего, кроме бетонных стен.

В субботу, 30 января, бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что здание принадлежит ему и там ведутся работы по строительству апарт-отеля.