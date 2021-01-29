Ни кальянной с шестом, ни аквадискотеки: "Россия 1" побывала во "дворце Путина"

Вместо частных апартаментов — гостиница, вместо шикарных интерьеров — голые неотделанные стены, а вместо бдительных сотрудников спецслужб — приезжие строители. Так называемый "дворец" в Геленджике — предмет громкого интернет-расследования, которое наперебой цитируют западные СМИ, распахнул двери для журналистов. Они обнаружили совсем не то, что обещали авторы сенсационных разоблачений. Среди тех, кто первым вживую увидел все, что преподносилось миру в виде картинок умопомрачительной роскоши, был Александр Рогаткин.

Вот это тот самый дворец в Геленджике, который Навальный приписывает Путину, а это ворота. Правда, на них еще должна быть чугунная решетка и золотой двуглавый орел, ну точь-в-точь как на Зимнем дворце. Решетки нет, золотого орла тоже, да и штурма не получилось. И вообще тут как-то совсем не по-царски — грязно, идут строительные работы.

В самом дворце одни голые бетонные стены. Нет даже намека на то, что показано в "расследовании" Алексея Навального. По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то, что паркетных полов, даже стяжки еще нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили.

Стройка эта тянется больше десяти лет. Объект перепродавался несколько раз. Игорь, представитель нового застройщика, обещает нам все показать и рассказать.

— А что это за объект? Это действительно дворец Путина?

— Это апарт-отель, гостиница с номерами, с общими зонами, бассейном.

Строители уверяют, что здесь будет отель — очень дорогой, для состоятельных людей и чем-то напоминающий роскошный бутик-отель "Родина" в Сочи. В нем будут как VIP, так и обычные номера. Всего номеров будет 16 — 11 на втором этаже и 5 на первом.

В своем фильме, напичканном компьютерной графикой, Навальный рисует нам другое — совсем не отель. Зритель должен ужаснуться от восточного кича и пошлой роскоши:

"Идем туда, что на плане дома обозначено как кальянная. Это правда выглядит как лучшая, самая дорогая кальянная города Махачкалы: диванчики, столики, приглушенный свет".

В действительности в "кальянной" сейчас висят рабочие куртки по всем стенам. Где-то тут должен быть и шест для стриптиза, но его тут не видно.

Рабочие (приезжие с Алтая) немногословны. Шутки про шест и кальяны они явно не оценят.

— Что за объект строите?

— Не знаю, я просто приехал сюда деньги зарабатывать.

Нашей съемочной группе показали центральный вход, где будет зона регистрации гостей.

Дорога в "дворец" перегорожена шлагбаумами, но людей с автоматами и пулеметчиков на вышках мы не заметили. На въезде машины тщательно осматривают сотрудники частного охранного предприятия.

— Бардачок можно посмотреть?

— А почему такая проверка серьезная?

— Это не то, что серьезная — это входит в обязанности охраны.

Охранник Николай (явно предпенсионного возраста) утверждает, что к ФСО и ФСБ отношения не имеет.

— Давно вы здесь работаете?

— 10 лет.

— А Путина то видели хоть раз?

— Путина ни разу не видел.

— Кому принадлежит весь этот комплекс знаете?

— Весь этот комплекс принадлежит транспортной компании.

Владельцы гостиничного комплекса просили не называть своих имен, справедливо опасаясь, что вся эта история ударит по их родственникам. А вот цитата из "расследования" Навального:

"Сколько бы нам ни рассказывали, что этот объект принадлежит бизнесмену — это наглая ложь. Не бывает над домами бизнесменов бесполетных зон, не строят их сотрудники ФСО и не охраняют сотрудники ФСБ".

Прямо на берегу моря, у подножия горы, где расположен этот гостиничный комплекс, находится трехэтажное здание пограничной службы, с гербом и вывеской. Просто его не заметили или не захотели заметить. Это ведомство ФСБ — военный объект. Этим и объясняется бесполетная зона и даже запрет на съемку.

— Здравствуйте, мы "Россия 1"! А у вас что здесь находится? Пограничная служба?

— Пограничная часть, так точно. Пограничная застава. Вы снимаете сейчас?

— Хотели снять, чтобы понять, почему здесь запретная зона — из-за президентского дворца или из-за пограничной службы

— Камеру выключаем! Что снимали?

А вот про то, что рыбаки не должны приближаться к мысу Идокопас, ни пограничники, ни строители отеля не знают. Они уверяют, что здесь всегда можно было рыбачить.

— Как вы добились, что это море оказалось запретным, что рыбаки не могут сюда заходить?

— Да ходят рыбаки, их отсюда видно. Иногда выходишь и видишь, что они рыбачат без проблем. Там и не один даже кораблик, по несколько бывает.

А вот еще одна цитата из видео Навального:

"Овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц и склад грязи —18 квадратных метров. Очевидно, что для комфортной жизни президенту Путину нужно много грязи!".

А это знаменитая "комната грязи". По крайней мере, так авторы расследования перевели mud room. По-русски оно означает просто "прихожая". Похоже, что сценарий фильма писался на английском языке, а на русский его перевели автоматически, не вникая в тонкости.

"Президент России построил дома настоящий театр с огромной сценой, кулисами, гримерными и императорскими ложами. Я не шучу: внутри дворца Путина — полноценный театр".

Следов царских лож или двухэтажных балконов в этом комплексе нет вообще. Есть только металлическое основание под сцену в будущем концертном зале. Но в этом помещении два яруса с диванами вряд ли поместились бы.

Побывали и в "спальне Путина", но тоже не увидели там ничего, что было показано в фильме Навального.

Увидели и "аквадискотеку". Представитель застройщика рассказал, что здесь будет фонтан. В него, конечно, при желании можно залезть с ногами, только там техническая вода.

Если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Естественно, что подросткам и прочим тиктокерам понятнее красивая и наглядная картинка. На это поколение и рассчитаны были все эти виртуальные туры. Правда, авторы компьютерной графики даже не поняли, что вместо российского орла на дворцовые ворота нахлобучили черногорского с изображением льва на щите. Явно делали не россияне. Все это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно и не заморачивался.

Зато в строительном туалете мы нашли те самые баснословно дорогие ершики. Рабочие готовы продать их за полцены всем желающим.