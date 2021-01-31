Фильм Навального про "дворец" Путина оказался иностранной диверсией

Путин сегодня воплощает собой Россию, ее силу, ее свободу. Понятно, нет рая под луной, но Россия с путинским лидерством – суверенна и самостоятельна, в условиях небывалого на нашей памяти кризиса ни у кого ничего не клянчит, надежно справляется и смотрит вперед с обоснованным оптимизмом. Понятно, что на нас вновь разевают рот, аппетиты на самую большую страну в мире – с 11 часовыми поясами, где есть все – от нефти и газа до урана, леса и воды – никак не проходят. По логике хищников удар должен наноситься по лидеру. Расчет на то, что страна распадется изнутри. Да оно и понятно, если нет крепкого центра, то вся конструкция оказывается хлипкой.

Фильм Навального про "дворец" Путина – это иностранная диверсия. В нем нет живого места правды. Закадровый текст написан изначально по-английски, потом коряво, с англицизмами переведен на русский. Это доказано лингвистической экспертизой, которую блестяще провел мой коллега Павел Данилин. А при ближайшем рассмотрении выяснилось, что еще и монтаж фильма Навального тоже делали для расследователя иностранцы. По крайней мере, двуглавый орел на воротах в навальновском мультике не российский, а почему-то черногорский. Видите льва на груди? На нашем орле – Георгий Победоносец, прокалывающий копьем змия. Совсем другой сюжет. Но иностранцам что, орел он и есть орел. Прилепим – и ладно.

И вот такой мультик должен был стать по плану диверсии информационной бомбой про Путина. Он в этом многострадальном "дворце" в Геленджике ни разу в жизни не был, но все равно Навальный, словно чужого орла, наклеивает и образ Путина на этот "дворец". О самом "дворце" – чуть впереди. И мы даже в нем побываем, проведем вас по коридорам реального помещения, а не как в поддельном мультике от Навального, но сначала откатимся чуть в прошлое, чтобы понять, что подобные диверсии уже были, вот уже и новая есть, а значит, еще и будут. Так что спокойно, делаем малой дозой прививку и вырабатываем иммунитет.

Как раз такой малой дозой стало "Панамское досье". Пять лет назад очень известная панамская юридическая фирма Mossak Fonseca, занимавшаяся регистрацией бизнеса в офшорах, подальше от глаз налоговиков разных стран, вдруг решила слить всю свою базу данных немецкой газете Süddeutsche Zeitung, входящую, к слову, в американскую финансовую корпорацию Goldman Sachs. Для самой фирмы это был явно самоубийственный шаг, ведь кто ей после такого станет доверять свои сокровенные миллионы и миллиарды? Но, уверен, именно американские спецслужбы, "зацепив" компанию Mossak Fonseca на какой-то крючок, вынудили ее пойти на сверхоткровенность.

В результате засветились 72 бывших и нынешних на тот момент глав различных государств, а также многие известные политики и бизнесмены. Например, тогдашний президент Украины Петр Порошенко, отец британского премьера Дэвида Кэмерона, премьер Исландии, президент Аргентины, сестра испанского короля, сын премьера Малайзии, футболисты Месси и Платини. От России там фигурировали имена нескольких губернаторов, депутатов Госдумы и родственников министров. Во всех случаях поднимались либо давние и уже завершенные истории, либо не было нарушения закона.

Громче других звучало имя друга Путина еще с 70-х годов прошлого века виолончелиста Сергея Ролдугина. Но Сергей Ролдугин не должностное лицо, волен заниматься чем угодно, не нарушая закон. Закон Ролдугин не нарушал. Пользуясь офшорными механизмами, Ролдугин покупал в интересах России дорогие музыкальные инструменты – просто уникальные, например, виолончель от Страдивари по имени "Стюарт" за 12 миллионов долларов.

Но международная спецоперация по раскручиванию так называемого "Панамского досье" была направлена именно против Путина. На публикациях – его фото. И, мол, про Путина все это. На самом деле у Путина нет ни одного офшора, бизнесом он не занимается и никакие госденьги от Путина в панамском офшоре не обнаружены. То есть Путина внутри расследования технически нет, но доверчивой публике фактура подается так, словно "Панамское досье" целиком про Путина. Нормально? Ну, нет же!

И вот опять. Спецоперация. Настоящая диверсия. На сей раз про "дворец" Путина. С таким же успехом можно ткнуть в любой небоскреб и сказать, что вот это – "дворец" Путина. Или вот тот – "дворец" Путина. Путин там никогда не был? Ну, и что из этого? Никаких подтверждающих документов? Тоже не беда. По принципу геббельсовской пропаганды. Толпе надо проще.

Вот из настольной книги Гитлера "Психология масс" Гюстава Ле Бона: "Когда бывает нужно на мгновение увлечь толпу, заставить ее совершить какой-нибудь акт, например, ограбить дворец, погибнуть, защищая укрепление или баррикаду, надо действовать посредством быстрых решений. Простое утверждение, не подкрепляемое никакими рассуждениями и никакими доказательствами, служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко утверждение, чем более оно лишено какой-бы то ни было доказательности, тем более оно оказывает влияние на толпу".

И вот эти простые решения, не подкрепленные доказательствами: "дворец Путина, "Путин – вор". И так громко и 10 раз все вместе. И толпа начинает этим жить, вибрировать и входить в экстаз. А дальше провокаторы прыгают на полицию, и тут уже выходит крутой заме. Навальный показал то, чего в природе нет, выдав компьютерную графику, мультик за реаьность. Расчет на то, что дети или инфантильные взрослые вообще путают сейчас, где настоящее, а где нарисованное. Да и видеотехнологии сегодня столь хороши, что кто отличит? Нужен был плавающий Путин? Есть такой! Будет плыть в бассейне. А то, что ничего подобного не было и быть не могло, так это не важно.