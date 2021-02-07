Скандальный фильм про "дворец Путина": кто такой Колесников

Самый скандальный фильм, который изготовлен в Германии и куда, как куклу, вставили Навального, дабы смутить здесь неокрепшие души. В фильме некий Сергей Колесников "катит" на нашего президента, обвиняя его черт знает в чем.

По закону телерадиокомпания ВГТРК официально обратилась в Генпрокуратуру России с запросом, и получила ответ, который стал неожиданным. Неожиданным в том смысле, что захотелось спросить: почему все мы ничего не знаем до сих пор о событиях и фактах, которые в этом ответе содержатся? Ведь никаких секретов здесь нет, а для интересующейся публики – важнейшая информация.

Кто такой этот Сергей Колесников, живущий ныне в Эстонии? Российский бизнесмен из 90-х. Судя по всему, алчный, жадный и скандальный человек, который обманывал своих партнеров, по их же словам, украл у них деньги и убежал. Скрылся за границей, используя тупо купленный, по сути, фальшивый паспорт одного из государств ЕС. Попавшись на этом и желая спасти себя от уголовного преследования тем, что встал на путь прямого предательства, забежал в американское посольство и сдался с потрохами спецслужбам США.

Могли ли такому "клиенту" отказать? Смешно. Сахарная косточка! Отныне Колесников уже не уголовник, а агент. Не мудрено, что с такой "крышей" и Шенгенская зона открылась, и внимание прессы стало тешить. Но американцы Колесникова стали использовать.

Дело было летом 2014 года, сразу же после воссоединения Крыма с Россией, после чего Путин стал особенно ненавистен Западу. И пошло-поехало. Устами Колесникова было публично объявлено, что Путин является конечным бенефициаром некоей офшорной компании, которая, используя коррупционные схемы, набивает карманы. При этом львиная доля полученных таким образом средств якобы принадлежит Путину, деньги выводятся за границу, а затем используются в его же интересах, в том числе для строительства "дворца в Геленджике".

После такого рода публичных заявлений история действительно приобретает серьезный оборот. 21 июля 2014 года Федеральная прокуратура Швейцарии возбуждает уголовное дело по статье 305 п. 2 УК Швейцарии (отмывание денежных средств) – с явным желанием разобраться, есть ли в этой истории коррупционные проявления и нарушения закона и имеет ли все это отношение к президенту России. В этом на самом деле были суть и цель расследования. Но дело пошло не столь ожидаемо, как поначалу казалось, после публичных обвинений Колесникова.

Швейцарские следователи работали добросовестно и профессионально. Да и Федеральную прокуратуру Швейцарии невозможно заподозрить в ангажированности и излишних симпатиях к России и ее руководству. Так что в объективности следствия сомневаться не приходится.

Старались ли швейцарцы подтвердить первоначальные заявления Колесникова или действительно докопаться до истины? В любом случае старались. Банковские счета всех проходивших по делу лиц были заблокированы, документы изъяты и изучены, допросы тщательно проведены. При этом информация по существу была направлена и в Генпрокуратуру России, которая и со своей стороны провела предварительную проверку.

Так что швейцарцы? А ничего! Все собранные материалы показали, что проходящие по делу лица, несмотря на их споры между собой, ни законов Швейцарии, ни законов России не нарушали. Никаких доказательств об их коррупционных связях с руководством России не имеется, свои обязательства по контракту они исполняли, оборудование, закупленное за границей, в Россию поставлено в полном объеме и по рыночным ценам. Все деньги заработаны ими легально и использовались в их же собственных интересах, в том числе на инвестиции в проекты в России. Все!

А как же публичное заявление Колесникова о том, что деньги, ими заработанные, предназначались лично для Путина, для "дворца в Геленджике"? А никак! В ходе уголовного разбирательства Колесников от своих заявлений попросту отказался. Потому что одно дело – с подачи американцев болтать языком и делать заявления для прессы, а совсем другое – давать показания под присягой в рамках уголовного процесса. И опытный добросовестный швейцарский адвокат Колесникова тихо подсказал ему, что в Швейцарии за лжесвидетельство – тюрьма. Не располагая доказательствами своих обвинений, Колесников ясно ощутил перспективу присесть. Так и родилось официальное обращение адвоката Колесникова Иоханнеса Блинке в Федеральную прокуратуру Швейцарии от 13 января 2015 года.

"Насколько известно моему клиенту, господин Путин никогда не рассматривался как акционер. Переводились ли когда-либо Путину деньги, моему клиенту неизвестно", – заявил Блинке.

В результате никаких коррупционных связей с Россией не выявлено. Все банковские счета подозреваемых разблокированы. И еще из материалов дела прокуратуры Швейцарии: "Дальнейший сбор доказательств является бесперспективным, а подозрение в совершении преступления – безосновательным. В связи с этим производство по уголовному делу в отношении обвиняемых в соответствии со ст. 319 ч. 1 п. "а" УПК было прекращено. При таком исходе расследования затраты в размере 21 490,90 швейцарских франков 6 490,90 в соответствии со ст. 423 УПК несет Федеральное казначейство".

Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка, в том числе с изучением материалов швейцарского уголовного дела, показала, что с начала строительства и за весь период существования указанный объект недвижимости в Геленджике никогда не принадлежал и в настоящее время не принадлежит президенту России и его близким родственникам.

Зато сейчас американцы вынимают на свет божий этот "зашквар" и озвучивают его голосом Навального под мультик о несуществующих интерьерах "дворца". Настоящая информационная спецоперация. Агент Навальный выспренно читает написанный для него текст. Агент Колесников на бис выступает с обвинениями, который сам же и опроверг еще в 2015 году.

Так что, все на этом? Не думаю. Россию и Путина еще будут атаковать. А значит, и подобные информационные вбросы, фактически диверсии, у нас еще впереди. Неприятно, но, похоже, надо привыкать, вырабатывать популяционный иммунитет и к такой заразе. А за эту прививку спасибо.