Архитектор геленджикского "дворца" нашел в мультике много ерунды

Вообще фальшивым фильмом про фальшивый дворец, куда гражданина Навального пригласили лишь на озвучку, изначально и скрупулезно занимались, как сейчас уже определенно ясно, спецслужбы трех натовских стран – США, Великобритании и Германии. Цель была определенна – нанести ущерб лично президенту Путину как лидеру страны, а в итоге и самой России.

Путин пользуется реальной и устойчивой поддержкой россиян. Именно это и не нравится нашим потенциальным друзьям, которые из хищнических соображений решились на очередную диверсию. Пришлось постараться. Для начала Госдеп США через Национальный фонд поддержки демократии выдал британской группе Bellingcat полмиллиона долларов. Группа работает под прикрытием журналистов-расследователей и тесно связана с британской разведкой МИ-6. Именно через Bellingcat МИ-6 легализует свои наработки, сплетая факты с неправдой, по деталям конструируя правдоподобную ложь. Расчет – на легковерных.

Британская разведка издавна работает дерзко. Чего хотя бы стоит "шпионский камень". 15-летие срыва этой операции мы недавно отметили. Но по-прежнему цель – проникнуть в базы данных российских госструктур, телекоммуникационных компаний и банков. Борьба со злоумышленниками в Сети идет у нас постоянно, но все же не без потерь.

Когда наскребли хоть что-то, подставная кинокомпания из Лос-Анджелеса выступила формальным заказчиком будущего фильма. Именно оттуда поступил запрос на аренду только что отстроенной просторной киностудии Black Forest в горной местности близ города Кирхцартен в Германии.

Под усиленной охраной две недели привезенная команда из двух десятков человек, связанных со спецслужбами Германии, запертая по принципу шарашки, не покидая студии, трудилась над подделкой.

Работали специалисты, знакомые с проверенными американскими киноприемами и устойчивыми типажами. Есть типаж супергероя, прекрасного принца, а есть типаж негодяя. И его надо строить по закону американского кино. Он должен выйти с низов, обезуметь от денег, власти, приобрести в этом смысл жизни, а потом потерпеть крах.

Подобные типажи в американской киноклассике – "Гражданин Кейн" (медиамагнат), "Лицо со шрамом" (мафиози), "Великий Гэтсби" (нувориш и бутлегер). Все благодаря уму и изворотливости сначала достигали бешеного успеха. Честолюбивы, нарцисстичны и аморальны. У каждого – обязательно поражающий роскошью дворец, полный безвкусных излишеств. При этом одиночество души, хотя и в толпе прихлебателей. Настоящей любви нет. В конце – бессмысленная смерть с сожалением о бездарно растраченной жизни в погоне за деньгами как ложной ценностью. Вот он, классический американский кинозлодей как закрепленный в головах поколений образ. Ровно такой образ враждебная нам пропаганда наивно лепит из Путина, достраивая то, чего нет и в помине не было.

Кстати, издание "Медуза" опубликовало изложение своего интервью с итальянцем Лафранко Чирилло, который какое-то время был архитектором объекта в Геленджике. Так даже он отметил, что в фильме много "ерунды и изобретений" типа шеста для стриптиза. Может, по просьбе Навального нарисовали, пойдя на встречу персональному вкусу?

Так или иначе, а работа над фальшивкой завершилась к 13 января. Именно в этот день Навальный объявил, что летит в Россию. С изготовленной "бомбой".