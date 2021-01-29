Журналисты выяснили, где снимали фильм про "дворец Путина"

Немецкая пресса выяснила детали производства фильма про дворец в Геленджике, который якобы принадлежит Владимиру Путину.

По данным издания Schwarzwälder Bote, двухчасовое видео снималось на студии Black Forest в городе Кирхцартен. Отмечается, что это профессиональная киностудия, соответствующая международным стандартам. Ее возглавляет семейная пара из Фрайбурга, которая много лет работала в киноиндустрии в США, а в прошлом году начала собственное дело в Германии.

По словам одного из владельцев Себастьяна Вейланда, в начале декабря он получил заказ из Штатов. Как оказалось, запрос касался съемки фильма Алексея Навального. Вейланд рассказывает, что работа с российским блогером проходила в условиях строгой секретности, передает телеканал "Россия 24".

По данным журналистов радиостанции "Голос Германии", над созданием фильма трудилась вся студия Black Forest. А о стоимости ее услуг можно судить по тому, что с ней сотрудничают такие гиганты как Porsche, General Motors и Raiffeisen Bank.

О шикарном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит президенту России, заговорили после появления в Интернете видеофильма Алексея Навального. В Кремле неоднократно опровергали эти данные. Прокомментировал ситуацию и сам Владимир Путин, подчеркнув, что ни ему, ни его близким это здание не принадлежит.

Журналисты телеканала "Россия 1" смогли своими собственными глазами увидеть, как же выглядит "дворец". Оказалось, что вместо показанных в фильме шикарных интерьеров – там голые неотделанные стены, а вместо бдительных сотрудников спецслужб – приезжие строители.