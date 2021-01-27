ФСБ объяснила, почему нельзя летать над "дворцом"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) прокомментировала запрет на полеты, действующий в районе мыса Идокопас под Геленджиком. Как следует из публикаций Алексея Навального, именно там якобы располагается так называемый "дворец Путина". Эта информация уже неоднократно опровергалась российскими властями.

В ответе ФСБ на запрос РБК указывается, что бесполетная зона была установлена в этом районе приказом Минтранса от 24 июля 2020 года из-за возросшей разведывательной активности некоторых стран, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ от 2017 года и от 2007 года.

При этом в ФСБ подчеркнули, что погранотряд занимается защитой границ, обеспечением интересов страны, контролем в сфере охраны ресурсов и соблюдения режима госграницы, и "других задач на отделение не возложено". Кроме того, в ведомстве заверили, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет.

Объектов, охраняемых Федеральной службой охраны (ФСО) на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах, нет, указывается в ответе ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что у российского лидера нет особняка под Геленджиком. По его словам, дворец может принадлежать неким бизнесменам.

Прокомментировал ситуацию и сам Владимир Путин. Он оценил "расследование" Навального как "монтаж и компиляцию", и указал, что особняк под Геленджиком не принадлежит ни ему, ни кому-то из его близких родственников.