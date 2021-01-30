Назван владелец "дворца Путина"

Владелец пресловутого "дворца" в Геленджике назвал себя. Дом на мысе Идокопас принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Предприниматель рассказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash. "Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром", – сказал он.

Объект был достаточно сложным, было много кредиторов, и ему удалось стать бенефициаром, рассказал Ротенберг. "Это находка, место шикарное", – говорит он.

По его словам, место "прямо располагает" к тому, чтобы устроить там отель. Работы по созданию там апарт-отеля идут уже несколько лет, рассказал Ротенберг, хотя он и "понимал, что это достаточно тяжелое и скандальное здание".

"Пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на красоту, которая там будет", – обещает он.

Нынешнее состояние стройки Ротенберг оценивает "пока неудовлетворительно". Планируется закончить работы за два года, но с учетом нынешних "скандалов и инсинуаций" вокруг этого объекта предприниматель обещает: "Постараюсь ускориться".

Ранее так называемый "дворец" в Геленджике, предмет громкого интернет-расследования, которое тиражируют западные СМИ, распахнул двери для журналистов. Они обнаружили там совсем не то, что обещали авторы сенсационных разоблачений. В самом дворце – одни голые бетонные стены, нет даже намека на то, что показано в "расследовании" блогера Навального.

Стройка тянется больше 10 лет, объект несколько раз перепродавался. Сейчас в здании идут отделочные работы.