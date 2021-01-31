Истинный владелец "дворца" в Геленджике "вышел из сумрака"

Всех мучает вопрос, кто же истинный владелец мистического "дворца" в Геленджике? Нам удалось с ним встретиться. Сразу скажем, он – в первом санкционном списке США и Евросоюза. Не привык скрываться. И человек известный. Один из промышленников и тех строителей, кто любит Россию и возводит крупнейшие объекты на ее огромных просторах – от Дальнего Востока до Крайнего Севера и юга России.

Крымский мост – самый большой в России, соединивший полуостров с материком. Дороги олимпийского Сочи и детский центр "Артек". К самым масштабным стройкам и реконструкциям современной России имеет непосредственное отношение этот человек – Аркадий Ротенберг. Миллиардер, проекты которого у иностранных политиков часто вызывают санкционные судороги и припадки экономической ненависти. Большая стройка под Геленджиком тоже его.

- Стало известно, что объект, который очень обсуждается сейчас, под Геленджиком принадлежит вам? Правда это или нет?

- Теперь это не секрет, и я могу это подтвердить. Я являюсь бенефициаром этого объекта, – заявил Ротенберг.

Как выясняется, "дворец" вовсе не дворец, а шикарный отель, каких в России было немного. Но теперь будет больше.

- Когда приобретал это, у меня была мысль сделать там апарт-отель. И я к этой мысли двигаюсь, пытаюсь это сделать. Там шикарное место. Там, конечно, есть очень много сложностей, которые остались и по наследству. Там очень неправильно было изначально много что сделано, приходится сейчас переделывать, но в целом в конце концов оправдает цель, которую я хотел достигнуть. И там будет красивейшее место, туда будут приезжать люди и с удовольствием проводить там время, – уверен Аркадий Ротенберг.

С Ротенбергом встречаемся в Подмосковье. На хоккейном катке. У заслуженного тренера России хобби – спортивные. По-спортивному азартен. Берется за проекты, за которые не рискуют браться другие. За строительство Крымского моста одним из первых попал под западные санкции. Несколько лет назад в интервью Наиле Аскер-Заде рассказал, почему этих санкций не испугался: "Санкции и санкции. Какая-то игра детская. Чтобы на меня произвело это глубокое неизгладимое впечатление, такого нет. Мы всегда работали в России, инвестиции наши были в России".

Апарт-отель под Геленджиком теперь разрекламирован на весь мир. Он привлечет клиентов на российский юг. Ротенберг поставил цель: к 2023 году этот отель открыть.

- За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем, как обычно, до срока, будет лучше. Поэтому я вас приглашаю. Приезжайте, когда будет достроено. Тогда не будет этих разговоров, кто куда пошел и чье это помещение. На протяжении того времени, как мы трудимся, работаем, оно так и бывает, по-другому не бывает, – отметил предприниматель.

Ротенберг, находясь под санкционным давлением, никогда не афишировал, какие имеет активы. Хотя никогда и не скрывал. У него будет сеть современных санаториев и гостиниц. Впрочем, в гостиничном бизнесе, как и в строительном, он уже не новичок. Вошел в эту сферу масштабно. Как раз после завершения работ по Крымскому мосту внимание обратил на два объекта: под Геленджиком и в Крыму, на Ай-Петри.

Санаторий "Ай-Петри" – один из самых популярных оздоровительных комплексов на Южном берегу Крыма. Ежегодно здесь отдыхают более 15 тысяч гостей. За 2 года в санаторий вложены десятки миллионов. Планируется вложить больше миллиарда.

Его гостиничный бизнес гораздо масштабнее, чем просто одно здание на Южном берегу.

"Есть некоторые у меня объекты в Крыму, есть в Сочи, есть некоторые объекты на Дальнем Востоке, есть объект, который рассматриваю на Алтае. Я двигаюсь в этом направлении, мне это нравится, думаю, это будет красивая история", – говорит Ротенберг.

На Алтае, который имеет нераскрытый туристический потенциал мирового уровня, начинается строительство комплекса посерьезнее, чем под Геленджиком. Это целый горнолыжный курорт.

"Мы рассматриваем несколько вариантов строительства курорта с общей пропускной способностью до 5700 человек час. Концепция предусматривает строительство подъемников, от 5 до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 километров. Трассы различной сложности будут оборудованы системами искусственного оснежения и освещения", – рассказал Виталий Кашников, представитель компании-инвестора.

Дом, который строит Ротенберг, – это деньги, которые не ушли за рубеж.

"Я на него смотрю не только как строитель, но и как глазами бизнесмена. Мы тут немало денег заработаем. Считаю, что их надо вкладывать именно в Россию, то есть чтобы деньги оставались здесь. Знаете, как деньги из семьи не должны уходить, так вот и здесь то же самое", – подчеркнул Аркадий Ротенберг.

Здание у Черноморского побережья – не первый и наверняка не последний проект Ротенберга, вызывающий споры. Крымский мост в этом смысле был хорошей школой. Скандалы подпитывают спортивный азарт бизнесмена уже не первый год.