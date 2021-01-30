Ротенберг уточнил, что собой представляет "дворец Путина"

У комплекса зданий под Геленджиком, попавшего в расследования оппозиционера Алексея Навального, есть бенефициар – это Аркадий Ротенберг. По его словам, с кредиторами он договорился несколько лет назад, и теперь в зданиях планирует обустроить апарт-отель, передает "Интерфакс".

Сам Ротенберг считает, что Россия очень перспективная для развития гостиничного туризма. Многие регионы стали инвестиционно привлекательными в последнее время, это касается и Черноморского побережья.

Комплекс на мысе Идокопас не единственная гостиница Ротенберга. Предприниматель предполагает и далее инвестировать в это направление.

Ранее сообщалось, что журналисты установили: вброс про "дворец" в Геленджике, который возглавляемый Алексеем Навальным ФБК пытался связать с именем президента России, на поверку оказался развесистой "клюквой", а само здание – долгостроем.