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Дела Навального 27 минут назад

03 февраля 2021 19:04

Евросоюз осудил решение российского суда по делу Навального

Европейский Союз осудил решение российского суда по Алексею Навальному заменить условный срок заключения на реальный.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил от имени 27 государств, входящих в ЕС, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Брюссель считает судебный вердикт неприемлемым, поскольку он является политическим и противоречит международным обязательствам Москвы в области прав человека.

Отмечается, что Навальный был обвинен в нарушении условного срока в тот момент, когда он лечился в Германии после покушения на него в России.

Боррель напомнил, что еще в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт о том, что осуждение Навального было "произвольным и явно необоснованным".

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС вернется к вопросу о Навальном 22 февраля на заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия, а также дальнейшие шаги Брюсселя.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что защита оппозиционера обжалует приговор и после того как судебные инстанции в РФ будут пройдены, обратится в ЕСПЧ.

3 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 годам колонии по делу фирмы "Ив Роше". До вступления приговора в силу подсудимый будет содержаться в московском СИЗО "Матросская тишина".

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