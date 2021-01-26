Байден: разногласия с Россией не помешают продлить СНВ-3

Разногласия и проблемы между администрацией США и Россией не помешают продлению договора СНВ-3. Об этом заявил американский президент Джо Байден. На прошлой неделе официальный представитель Белого Дома рассказала о планах американской стороны все-таки продлить соглашение.

Также Байден сказал, что США продолжат "выражать российской стороне опасения по поводу ее поведения". Речь идет о ситуации с Алексеем Навальным, информации о хакерских атаках и о вознаграждениях за убийства военных в Афганистане, передает "Интерфакс".

Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает "Россия 24".

Соглашение предусматривает сокращение ядерных арсеналов РФ и США до 1500 боеголовок и 700 носителей. В настоящий момент это единственный договор об ограничении вооружений между двумя странами.

Под действие подпадают российские ракеты "Тополь", "Ярс", "Булава" и американские ракеты "Минитмен", Трайдент II, бомбардировщики Б-52. Действие договора истекает 5 февраля 2021 года. Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что до этого времени можно успеть продлить до истечения срока его действия.